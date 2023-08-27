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Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года

Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Лига Чемпионов 30 авг 2023, 15:00 ФК Копенгаген - Ракув
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Международные, Koebenhavn, Паркен
Ракув Ракув
Обзор Н2Н Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ФК Копенгаген
Коэф.: 1.63
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30 августа на "Паркен" (Копенгаген) пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором "Копенгаген" встретится с "Ракувом". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Копенгаген"

Клуб существует не так долго, чуть более 3-х десятилетий. Но уже смог плотно закрепить за собой статус главной силы датского футбола. Что получилось подтвердить и очередным титулом Суперлиги, что был взят весной этого года. Кроме того, у "львов" из Дании достаточно серьезная еврокубковая репутация. Нынешняя квалификация тоже проходится подопечными Якоба Нееструпа довольно уверенно и солидно. С исландским "Брейдабликом" и вовсе было 2 уверенные победы, 2-0 и 6-3. Потом обменялись ничьими с пражской "Спартой" (0-0 дома, 1-1 на выезде в основное время, 3-3 после экстра-тайма), выиграв в итоге в Чехии по пенальти. И, главное, в Ченстохове единственный гол забил Раковитан - вот только поразил Богдан ворота собственной команды. Теперь нужно просто не проиграть на своем поле.

"Ракув"

Команда при своей более чем вековой истории что-то серьезное стала показывать только в последние годы. Она и в 2021-м, и в 2022-м становилась 2-й в Экстраклассе, прибавляя к этому взятие кубка и Суперкубка. А прошлой весной "красно-синие" смогли оформить исторический, первый чемпионский титул. Помимо прочего, это позволило стартовать в квалификации главного континентального турнира. До этого "медальоны" дважды стартовали в Лиге Европы, где оба раза вылетали в отборе от 3-го противника. На этот раз поляки смогли уверенно преодолеть 3 раунда лигочемпионовской квалификации. Дебютанты справились с "Флорой" (1-0, 3-0), "Карабахом" (3-2, 1-1) и "Арис" из Лимассола (2-1, 1-0), чем уже обеспечили себе право сыграть в групповом этапе осенью. Но пока что кажется, что придется отправиться в Лигу Европы. Дома из-за автогола они впервые проиграли. И теперь нужна только победа в столице Дании.

Статистика личных встреч

Поляки с датчанами 22-го августа сыграли впервые друг с другом.

Прогноз

Букмекеры считают, что дома "львы" снова выиграют. Рекомендуем ставить на то, что "Копенгаген" и правда добьется успеха (коэффициент - 1,63).

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Прогноз на матч Победа ФК Копенгаген
Коэф.: 1.63
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