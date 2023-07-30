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Прогноз на матч Копенгаген - Брейдаблик 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Копенгаген - Брейдаблик 2 августа 2023 года
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Лига Чемпионов 02 авг 2023, 14:00 ФК Копенгаген - Брейдаблик
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- : -
Международные, Koebenhavn, Паркен
Брейдаблик Брейдаблик
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.0
Коэф.: 1.76
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БетВиннер 4.20
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2 августа на "Паркен" (Копенгаген) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Копенгаген" встретится с "Брейдабликом". Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

"Копенгаген"

Клуб уникален тем, что за 31 год своей истории успел стать чемпионом Дании вот уже 15 раз. В том числе, вернув себе "золото" в позапрошлом розыгрыше, защитил титул этой весной. Привыкли все уже ко "львам" и в еврокубках. Причем неоднократно они пробивались в основной раунд Лиги чемпионов. Так было и в прошлом году, когда вышло выбить в квалификации "Трабзонспор". Правда, в квартете оказались уж очень сильные противники - "Севилья", дортмундская "Боруссия" и "Манчестер Сити", и не удивительно, что все закончилось 4-м местом. Правда, со всеми дома получилось сыграть вничью. Новый цикл датчане начинали в Исландии, и, по сути, не заметили - уже к исходу получаса забили дважды, на этом и остановившись. Но и зафиксированные в Копавогюре 2-0 позволяют вполне уверенно говорить об общем успехе.

"Брейдаблик"

Команда в прошлом сезоне оформила чемпионский титул - впервые с 2010-го года. Впрочем, сенсацией это не стало, ведь трижды в 4-х предыдущих розыгрышах удавалось финишировать на 2-м месте. Вернувшись в Лигу чемпионов, "Blikar" был вынужден там начинать с предварительного раунда, что, впрочем, проходил в родной Исландии. Не удивительно, что в итоге не просто победили, но и разгромили и "Тре Пенне", и "Будучность". Более того, следом справились и с "Шемрок Роверс", еще и обыграв ирландцев как дома, так и на выезде. Но с более матерыми датчанами исландцы дома получили гол уже на 1-й минуте, а еще через пол часа Ларссон, автор забитого, ассистировал Фальку.

Статистика личных встреч

До лигочемпионовского противостояния, в 2014-м и 2022-м годах, клубы пересекались в февральском Атлантическом кубке. И оба раза явно сильнее были датчане.

Прогноз

Букмекеры ждут еще 1-й победы датчан. Но, по сути, вопросы о проходе дальше сняты. Так что ждем "тотал меньше 3,0 голов" (коэффициент - 1,76).

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.0
Коэф.: 1.76
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БетВиннер 4.20
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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