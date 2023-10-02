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Прогноз на матч Копенгаген - Бавария 3 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
ФК Копенгаген - Бавария прогноз
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Лига Чемпионов 03 окт 2023, 15:00 ФК Копенгаген - Бавария
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Международные, Koebenhavn, Паркен
Бавария Бавария
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз

3 октября 2023 года во втором туре группового этапа Лиги чемпионов состоится встреча между ФК "Копенгаген" и "Баварией". Игра пройдет в столице Дании.

“Копенгаген”

Эта команда могла сотворить одну из сенсаций в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, но ведя в счете 2:0 не смогла добыть победу в выездном матче с “Галатасараем”. В итоге — ничья 2:2.

В чемпионате Дании у “Копенгагена” нет никаких проблем. Команда набрала 22 очка после 10 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу. Интересно, что в последнем туре “Копенгаген” позволил себе использовать не основной состав и в итоге уступил “Мидтьюлланну” на своем поле со счетом 0:2.

"Бавария"

О мощи этой команды говорить многое не нужно. Весьма предсказуемо чемпион Германии успешно начал групповой этап Лиги чемпионов, одержав результативную победу со счетом 4:3 над "Манчестер Юнайтед" на своем поле в Мюнхене.

В чемпионате Германии "Бавария" сейчас занимает третье место в турнирной таблице с четырьмя победами, двумя ничьими и нулем поражений. В минувшем туре мюнхенцы играли на выезде против "РБ Лейпцига" и чудом смогли вырвать ничейный результат. Игра закончилась со счетом 2:2.

Статистика и прогноз

Победа ФК "Копенгаген" оценивается котировкой 14.13 и это говорит о многом. Шансов у хозяев поля нет и с этим им нужно смириться.

Интересно, что "Бавария" забивала минимум три гола в 3 из последних 4 матчей, в то время как "Копенгаген" не выигрывал в 3 из предыдущих 5 матчей всех турниров.

Мы рекомендуем пойти простым путем и поставить на победу гостей с форой (-1,5) голов на "Баварию" с коэффициентом 1.57.

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