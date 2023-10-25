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Прогноз на матч Клермон — Ницца 27 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Клермон - Ницца прогноз
Клермон Клермон
Лига 1 Франция Сегодня, 15:00 Клермон - Ницца
Завершен
0 : 1
Франция, Clermont-Ferrand, Стад Габриэль Монпье
Ницца Ницца
74’
Хишам Будауи
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ницца
Коэф.: 1.93
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В рамках 10-го тура французской Лиги 1 состоится матч между Клермоном и Ниццей. Встреча пройдет на Стад Габриэль Монтпьед 27 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Клермон

Эта команда идет на предпоследней строчке турнирной таблицы. Клермон в минувшем туре добыл первую победу в сезоне над Лионом, что позволило поменяться местами с «ткачами».

В целом, коллектив звезд с неба не хватает и многие понимали, что они будут вести борьбу за выживание. Пока у них это откровенно не получается, хотя сезон во Франции только начался.

Ницца

Клуб с юга четыре раза побеждал в Лиге 1, три раза забирал Кубок и один раз Суперкубок Франции. Команда трижды принимала участие в групповом этапе Лиги Европы, где один раз сумела выйти с группы, но была остановлена в 1/16 финала. А также в прошлом сезоне «орлята» пробились в Лигу конференций, но проиграли Базелю в четвертьфинале.

В прошлом сезоне Ницца финишировала на девятой строчке в Лиге 1, ну а нынешний сезон они начали гораздо лучше и остаются единственной командой без поражений. Имея пять побед и четыре ничьи, команда занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Ницца этим летом подписала нового тренера. Им стал Франческо Фариоли. До «орлят» итальянец успел поработать в двух турецких клубоах. Также летом клуб подписал новых игроков, среди которых Терем Моффи с Лорьяна и Жереми Бога из Аталанты, которые на двоих забили почти половину голв команды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Клермон не забивает в трех последних домашних матчах.
  • Ницца не пропускает четыре игры кряду.
  • Последние три очных игры завершились победой Клермона.

Прогноз

Перед командами стоят кардинально разные задачи в этом сезоне. Если Клермон будет бороться за сохранение прописки в элите, то Ницца пока выглядит претендентом на медали. Подопечные Фариоли без проблем должны выигрывать такие матчи.

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