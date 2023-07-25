Прогноз на матч Победа Хаккен Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В среду 26 июля состоится матч между фарерским "Клаксвиком" и шведским “Хеккеном”. Команды сойдутся в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

"Клаксвик"

Чемпион Фарерских островов уже стал главной сенсацией первого квалификационного раунда, когда неожиданно для всех прошел венгерский "Ференцварош".

После ничейного результата 0:0 на своем поле фарерцы разгромили венгерский клуб со счетом 3:0 в гостях.

В прошлом сезоне клуб стал чемпионом страны второй год подряд и также завоевал Суперкубок Фарерских островов. Интересно, что вот уже в 13 матчах во всех турнирах "Клаксвик" не знает поражений, при этом 12 матчей завершились победой скромного чемпиона.

"Хеккен"

Чемпион Швеции в первом туре квалификации выиграл у валлийского "Нью-Сейнтс". Матч в Швеции завершился со счетом 3:1, в то время как в гостях скандинавы победили со счетом 2:0.

По итогам первой половины нового сезона в чемпионате Швеции “Хеккен” занимает второе место, имея 35 очков после 17 матчей.

В последнем туре национального первенства команда потерпела поражение от "Варнамо" со счетом 0:1.

Прогноз на матч

Безусловным фаворитом, по мнению букмекеров, в этом противостоянии является шведский коллектив. На победу в выездной игре против “Клаксвика” установлен коэффициент 1.76, что выглядит очень даже неплохо.

Несмотря на сенсационный результат фарерской команды в первом раунде квалификации, мне кажется, что шведский коллектив не испытает серьезных проблем уже в первой игре с таким скромным соперником. Буду ставить на победу гостей.

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