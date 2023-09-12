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Прогноз на матч Кельн - Хоффенхайм 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч Кельн - Хоффенхайм 16 сентября 2023 года
Кельн Кельн
Бундеслига Германия 16 сен 2023, 09:30 Кельн - Хоффенхайм
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Германия, Koln, РайнЭнергиШТАДИОН
Хоффенхайм Хоффенхайм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Кельн
Коэф.: 2.25
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100%
1хБет 5.00
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В очередном туре чемпионата Германии, который состоится 16 сентября 2023 года, будут играть "Кёльн" и "Хоффенхайм". Гостевая команда набрала неплохой ход и сейчас занимает место в зоне, дающей право играть в еврокубках.

Кельн

Хозяева поля провалили старт сезона, набрав лишь одно очко в трех матчах нового первенства. С таким показателем они идут 14-м месте в таблице.

Интересно, что в первых двух турах им пришлось играть сильными командами. В частности, им противостояли “Боруссия” из Дортмунда и "Вольфсбург". В третьем туре "козлы" играли с более скромным "Айнтрахтом", и смогли добыть первое очко в сезоне.

Хоффенхайм

А вот для гостей сезон начался также с поражения, однако потом были добыты две победы. В первом туре они уступили Фрайбургу, после чего были победы над Хайденхаймом и Вольфсбургом.

Интересно, что в игре с Хайденхаймом Хоффенхайм вырвал победу на последней минуте добавочного времени, забив с пенальти.

В данный момент “Кельн" расположился на шестой строчке турнирной таблицы. Интересно, что прошлый сезон гости также начали сильно, но в конце финишировали с большими проблемами, что не стало сюрпризом.

Интересные факты:

Шесть из семи последних игр с участием Хоффенхайма были с тоталом более 2.5 голов. В то же время Кельн не смог победить в последних 5 матчах.

Прогноз на матч

Провал старта сезона для Кельна объясняется в основном календарем матчей, в которых соперниками хозяев были более серьезные команды. Мне кажется, что именно с игры против Хоффенхайма Кель начнет побеждать. Буду ставить на победу хозяев с коэффициентом 2.25.

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Прогноз на матч Победа Кельн
Коэф.: 2.25
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100%
1хБет 5.00
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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