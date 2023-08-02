Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.63 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

6 августа на "Вильдпаркштадион" (Карлсруэ) пройдет матч 2-го тура Бундеслиги 2 Германии, в котором "Карлсруэ" встретится с "Гамбургом". Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.

"Карлсруэ"

Клуб в последние годы несколько раз вылетали в 3-й дивизион страны. Вроде бы сейчас получилось закрепиться в Бундеслиги 2 - "евробоец" начинает на этом уровне уже 5-й сезон кряду, причем в предыдущем получилось завоевать довольно высокое 7-е место. Новый розыгрыш подопечные Кристиана Айхнера (он появился в структуре клуба в 14 лет как игрок академии, потом провел львиную часть карьеры футболиста, после чего и тренировал только тут, в 2020-м сыграв главным) стартовали удачно, обыграв "Оснабрюк" на его поле. На дубль Марвина Ванитцека хозяева смогли еще ответить, но последнее слово осталось за гостями. Причем на 87-й минуте забил новичок,Дженис Бурнич, пришедший из "Хайденхайма". До этого защитник в чемпионате отметился мячом аж в сезоне 2018/2019, когда играл за "Динамо" (Дрезден).

"Гамбург" Команда все никак не может вернуться в Бундеслигу 1, которую когда-то рекордное количество сезонов провел бессменно. Сначала после падения во 2-й дивизион "красноштанники" заканчивали и вовсе 4-ми. Потом, с Тимом Вальтером, сделали шаг вперед, но минимальный и, главное, недостаточный. Что в 2022-м году, что в начале лета проигрывали стыковые поединки, сначала "Герте", потом "Штутгарту", причем "швабы" забивали по 3 гола в каждом из поединков. Все понимают, что нужно еще прогрессировать, чтобы обеспечить прямое повышение в элиту. Старт выдался зрелищным, но, главное, успешным. Принимая потенциального конкурента, "Шальке", 28-го июля выиграли 5-3, причем и Глатцель, и Бенеш записали себе в актив по дублю с ассистом. Статистика личных встреч В прошлом сезоне клубы обменялись домашними победами. Но в Гамбурге было 1-0, а в Карлсруэ - 4-2. Прогноз Букмекеры считают пару достаточно равной по силам. Так что можно ставить на то, что тут получится зрелищно и в итоге закончится "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,63).

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