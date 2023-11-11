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Прогноз на матч Карлос Алькарас — Александр Зверев 13 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Карлос Алькарас - Александр Зверев прогноз
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Итоговый турнир АТР 13 ноя 2023, 07:30 Карлос Алькарас - Александр Зверев
Турин, Pala Alpitour
Александр Зверев Александр Зверев
Прогноз на матч Тотал меньше 23
Коэф.: 1.83
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В рамках Итогового турнира в мужском одиночном разряде состоится матч между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым. Встреча пройдет в Турине в понедельник, 13 ноября. Начало игры запланировано на 14:30 по центральноевропейскому времени.

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Карлос Алькарас

Испанцу всего 20 лет, а он уже успел триумфовать на 12 турнирах АТР и победить на двух турнирах серии Большого шлема. В сентябре 2022-го года возглавил мировой рейтинг, став самой молодой первой ракеткой планеты.

Сейчас Карлос на второй позиции и поправить положение в нынешнем году уже не сможет. Недавно Алькарас выступал на двух турнирах, где успеха не добился. Сперва в китайском Шанхае испанец проиграл на стадии 1/8 финала Грегору Димитрову в трех сетах, а затем в первом же матче проиграл на турнире в Париже.

Александр Зверев

Зверев — один из теннисистов «новой эры», которые должны были составить конкуренцию Надалю, Джоковичу и Федереру. Не получилось. Зверев в свои 26 лет может похвастаться лишь проигранным финалом на US Open и золотой медалью Олимпиады в Токио.

Сейчас немецкий теннисист занимает 8-ю строчку мирового рейтинга. Недавно Саша добрался до четвертьфинала турнира в Вене, где проиграл Рублеву, а затем уступил в третьем круге в Париже Циципасу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Всего теннисисты провели между собой 6 матчей. Счет пока ничейный — 3:3. А вот на хардовом покрытии впереди по выигранным поединкам Зверев (2:1).

Прогноз

В предыдущих двух личных встречах испанец легко побеждал, а Зверев не смог взять ни сета. Думаю, что на этот раз будет что-то похожее и Алькарас победит в двух сетах. Ставлю на тотал геймов меньше 23.

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Прогноз на матч Тотал меньше 23
Коэф.: 1.83
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