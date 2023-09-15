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Прогноз на матч Кардифф Сити - Суонси 16 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Кардифф Сити - Суонси 16 сентября 2023 года
Кардифф Сити Кардифф Сити
Чемпионшип Англия 16 сен 2023, 14:45 Кардифф Сити - Суонси
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Англия, Cardiff, Кардифф Сити
Суонси Суонси
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.82
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16 сентября состоится матч шестого тура английского Чемпионшипа, в котором сыграют Кардифф Сити и Суонси. Команды являются соседями по турнирной таблице и обе ведут борьбу за выживание во втором по силе дивизионе страны.

Кардифф Сити

Команда, которая еще недавно выступала в Премьер-лиге, теперь должна вести борьбу за выживание во втором по силе дивизионе Англии. После пяти матчей в активе Кардифф Сити лишь четыре балла и 19-е место в турнирной таблице.

В пяти матчах нового сезона команда из Уэльса победила лишь один раз, раз сыграла вничью и три раза проиграла. В этих встречах Кардифф Сити забил восемь мячей, но пропустил 10.

В целом, по игре Кардифф Сити не выглядит уж таким явным кандидатом на вылет. Скорее всего, валлийцы останутся в Чемпионшипе, но для начала им нужно наладить свою игру

Суонси

Представитель Уэльса не радует своих поклонников в новом розыгрыше Чемпионшипа. После пяти туров команда идет в зоне вылета и занимает 22 место в турнирной таблице.

Суонси входит в число трех команд, которые еще ни разу не побеждали в новом сезоне. На счету гостей одна ничья и четыре поражения при разнице мячей 6:9.

Суонси не блещет в новом сезоне и наверняка на всей дистанции они будут бороться за место над зоной вылета. Сейчас они заслуженно идут на дне турнирной таблицы и пока не видно ничего, чтобы помогло исправить ситуацию.

Прогноз на матч

Хозяева поля хоть и провалили старт сезона, но выглядят увереннее гостей. При этом букмекеры склоняются к тому, что именно гости являются фаворитом в этой встрече. Я же предлагаю поставить на победу первой команды с форой 0.

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Коэф.: 1.82
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