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Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года
Кардифф Сити Кардифф Сити
Чемпионшип Англия 26 авг 2023, 10:00 Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдэй
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Англия, Cardiff, Кардифф Сити
Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.91
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26 августа в матче 4-го тура английского Чемпионшипа состоится встреча, в которой Кардифф Сити сыграет против Шеффилд Уэнсдей. Встреча пройдет на арене “Кардифф Сити”.

Кардифф Сити

Новый сезон не принес ничего приятного для болельщиков команды. В первых трех турах Кардифф Сити ни разу не победил, при этом лишь раз смог не проиграть.

В первом туре команда неожиданно для многих на выезде выстояла против Лидса – 2:2, после чего было два поражения кряду. Сперва Кардифф Сити проиграл КПР на своем поле со счетом 1:2, после чего с таким же счетом уступил на выезде Лестеру.

В итоге, сейчас коллектив располагается на 20-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь одно очко. Порадовать фанатов может лишь тот факт, что игра в нападении не выглядит безнадежной – Кардифф Сити забил в каждом из трех матчей в чемпионате.

Шеффилд Уэнсдей

Подопечные Чиско Муньоса официально являются самой худшей командой по итогам трех туров. Команда располагается на последнем месте турнирной таблицы и не имеет ни одного очка в своем активе. Шеффилд Уэнсдей – единственная команда, которая проиграла все три стартовых поединка первенства.

В первом туре “совы” на своем поле уступили Саутгемптону со счетом 1:2, затем было поражение от Халл Сити в гостях со счетом 2:4, а в минувшем туре они проиграли Престону со счетом 0:1.

Позитив в игре Шеффилд Уэнсдей искать можно, так как команда не выглядит совсем безнадежный. Но последнее место явно не мотивирует ни фанатов, ни футболистов.

Прогноз на матч

Мне кажется, что в этой игре будет много голов, поэтому рискну поставить на исход “обе забьют”.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.91
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