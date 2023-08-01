АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года
Карабах Карабах
Лига Чемпионов 02 авг 2023, 12:00 Карабах - Раков
-
- : -
Международные, Baku, Baku Olimpiya Stadionu
Раков Раков
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.03
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку

2 августа состоится ответная игра второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой азербайджанский “Карабах” на своем поле сыграет с польским “Ракувом”.

В первой встрече была зафиксирована победа чемпиона Польши со счетом 3:2, причем поляки забили решающий мяч уже в добавленное арбитром время.

"Карабах"

"Карабаху" так и не удалось добиться успеха в первой игре в Польше. Правило выездного гола не работает, поэтому забитые два мяча на выезде при пропущенных трех никак не отразятся на ходе ответной встречи. В ответной игре чемпиону Азербайджана нужно забивать минимум гол, чтобы спасти ситуацию.

В прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов "Карабах" дважды победил "Линкольн" - 2:1 в гостях и 4:0 в домашнем матче.

"Ракув"

Поляки выглядят очень солидно и есть большая вероятность того, что именно они пройдут в следующий этап соревнований. Победа в первой игре лишь подтверждает то, что “Ракув” на данный момент сильнее своего соперника.

На выходных "Ракув" успешно начал защиту титула в чемпионате Польши, уничтожив "Ягеллонию" на своем поле со счетом 3:0. В первом раунде квалификации Лиги чемпионов "Ракув" дважды победил "Флору" - 3:0 и 1:0.

Статистика

"Карабах" забил и пропустил голы в двух из трех последних матчах, при этом азербайджанцы победили три из последних четырех встреч.

В то же время “Ракув” уступил в двух из последних четырех матчах на выезде.

Прогноз

“Карабах” в родных стенах считается фаворитом, хотя поляков списывать со счетов никто не собирается. Я предлагаю поставить на "обе команды забьют - да" с коэффициентом 2.03.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.03
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Панатинаикос Коэф.: 2.01 Днепр-1 Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года ОИ Любляна Коэф.: 2.04 Лудогорец Разград Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол1 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол 1 августа 2023 года БАТЭ Коэф.: 1.98 Арис Л. Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Слован Бр Коэф.: 1.6 Зриньски Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Лига Чемпионов 02 авг 2023, 10:00 Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Астана Коэф.: 1.99 Динамо Загреб Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:00 "Бавария" вскоре объявит о переходе топ-футболиста Новости футбола Сегодня, 07:00 В "Ливерпуле" ответили на слухи о подписании Мбаппе Новости футбола Сегодня, 05:00 "Челси" и "Ювентус" готовят громкий обмен форвардами Новости футбола Сегодня, 04:00 Лучший бомбардир чемпионата Украины может переехать в Испанию Новости футбола Сегодня, 03:00 Осимхену предложили космический контракт в Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 16:42 Один из лидеров "Ливерпуля" перешел в "Аль-Иттихад" Новости футбола Вчера, 13:35 "Ювентус" хочет усилить состав лучшим игроком Евро-2020 Новости футбола Вчера, 13:29 ПСЖ возобновил работу по трансферу нападающего сборной Франции из Бундеслиги Новости футбола Вчера, 13:24 Руководство ПСЖ приняло жесткое решение по Килиану Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол 1 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года