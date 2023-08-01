Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.03 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

2 августа состоится ответная игра второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой азербайджанский “Карабах” на своем поле сыграет с польским “Ракувом”.

В первой встрече была зафиксирована победа чемпиона Польши со счетом 3:2, причем поляки забили решающий мяч уже в добавленное арбитром время.

"Карабах"

"Карабаху" так и не удалось добиться успеха в первой игре в Польше. Правило выездного гола не работает, поэтому забитые два мяча на выезде при пропущенных трех никак не отразятся на ходе ответной встречи. В ответной игре чемпиону Азербайджана нужно забивать минимум гол, чтобы спасти ситуацию.

В прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов "Карабах" дважды победил "Линкольн" - 2:1 в гостях и 4:0 в домашнем матче.

"Ракув"

Поляки выглядят очень солидно и есть большая вероятность того, что именно они пройдут в следующий этап соревнований. Победа в первой игре лишь подтверждает то, что “Ракув” на данный момент сильнее своего соперника.

На выходных "Ракув" успешно начал защиту титула в чемпионате Польши, уничтожив "Ягеллонию" на своем поле со счетом 3:0. В первом раунде квалификации Лиги чемпионов "Ракув" дважды победил "Флору" - 3:0 и 1:0.

Статистика

"Карабах" забил и пропустил голы в двух из трех последних матчах, при этом азербайджанцы победили три из последних четырех встреч.

В то же время “Ракув” уступил в двух из последних четырех матчах на выезде.

Прогноз

“Карабах” в родных стенах считается фаворитом, хотя поляков списывать со счетов никто не собирается. Я предлагаю поставить на "обе команды забьют - да" с коэффициентом 2.03.

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