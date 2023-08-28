"Олимпия" (Любляна)

Команда была сильнейшей после обретения республикой независимости - тогда было взято 4 чемпионства кряду в 1992-1995 годах. Но потом доминировал в основном "Марибор", а столичный проект только изредка возвращал себе "золото". Так было и прошлой весной - впервые за 5 лет. Заодно клуб вернулся в квалификацию Лиги чемпионов. Там "драконы" даже смогли выдать сенсацию, после латвийской "Валмиеры" (дважды по 2-1) выбив и болгарский гранд, "Лудогорец" (1-1 в Разграде, 2-1 дома). Но потом был уж очень сложный противник, "Галатасарай" - турки победили "сухо" в обоих поединках, 3-0 в Словении и 1-0 в Стамбуле. Да и "Карабаху" уступили на своем поле, пропустив пару голов в конце 1-го тайма, и так ничем и не ответив.

Статистика личных встреч

5 лет назад стороны играли в квалификации, только Лиги чемпионов. Тогда "скакуны" выиграли 1-0 в Олимпии, после чего зафиксировали нулевую ничью в Баку.

Прогноз

Букмекеры считают, что "Карабах" выиграет и ответный поединок. Согласимся с этим и поставим на хозяев (коэффициент - 1,66).