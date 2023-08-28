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Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года

Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года
Карабах Карабах
Лига Европы 31 авг 2023, 12:00 Карабах - ОИ Любляна
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Международные, Baku, Tofiq Bakhramov Stadium
ОИ Любляна ОИ Любляна
Обзор Н2Н Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Карабах
Коэф.: 1.66
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31 августа на стадионе имени Тофика Бахрамова (Баку) пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы, в котором "Карабах" встретится с "Олимпией" (Любляна). Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

"Карабах"

Клуб остается безусловным лидером азербайджанского футбола. Точнее, разок доминирование пошатнулось, и в 2021-м чемпионом республики стал исторический гранд, "Нефтчи". Но "скакуны" успели вернуть себе сразу же "золото", после чего защитили титул. Довольно стабильны подопечные Гурбана Гурбанова на евроарене. И подтвердили это и нынешним летом. Снова не получилось повторить главное достижение в виде выхода в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации этого турнира представитель Закавказья уверенно прошел "Линкольн Ред Импс", но потом забил в противостоянии "Ракуву" - 2-3 на выезде, 1-1 дома. Зато в рамках Лиги Европы команда смогла выбить ХИК, дважды выиграв у финнов с идентичным счетом 2-1. А потом забил 2 безответных гола в Словении.

"Олимпия" (Любляна)

Команда была сильнейшей после обретения республикой независимости - тогда было взято 4 чемпионства кряду в 1992-1995 годах. Но потом доминировал в основном "Марибор", а столичный проект только изредка возвращал себе "золото". Так было и прошлой весной - впервые за 5 лет. Заодно клуб вернулся в квалификацию Лиги чемпионов. Там "драконы" даже смогли выдать сенсацию, после латвийской "Валмиеры" (дважды по 2-1) выбив и болгарский гранд, "Лудогорец" (1-1 в Разграде, 2-1 дома). Но потом был уж очень сложный противник, "Галатасарай" - турки победили "сухо" в обоих поединках, 3-0 в Словении и 1-0 в Стамбуле. Да и "Карабаху" уступили на своем поле, пропустив пару голов в конце 1-го тайма, и так ничем и не ответив.

Статистика личных встреч

5 лет назад стороны играли в квалификации, только Лиги чемпионов. Тогда "скакуны" выиграли 1-0 в Олимпии, после чего зафиксировали нулевую ничью в Баку.

Прогноз

Букмекеры считают, что "Карабах" выиграет и ответный поединок. Согласимся с этим и поставим на хозяев (коэффициент - 1,66).

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Прогноз на матч Победа Карабах
Коэф.: 1.66
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