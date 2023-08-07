Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.98 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

10 августа на "Азерсан Арена" (Баку) пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором, в котором "Карабах" встретится с ХИКом. Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Карабах"

Клуб снова не смог преодолеть квалификацию Лиги чемпионов. Хотя на национальной арене у "скакунов" все снова ок, и, помимо исключения в виде разовой победы "Нефтчи", именно этот коллектив в последние годы "штампует" титулы. Но уже с "Линкольн Ред Импс", в июле, возникали проблемы: в Гибралтаре пропустили первыми. Впрочем, и там получилось в итоге оформить волевую победу, и дома "красных дьяволов" разгромили. Да и в Ченстохове было довольно оптимистично, там отыгрались с 0-2, уступив только из-за мяча Киттеля на 91-й минуте. Казалось, что за счет опыта и фактора своего стадионе азербайджанцы смогут взять реванш у "Ракува". Но в итоге в среду пропустили первыми в Баку, после чего ограничились тем, что взяли ничью.

ХИК

Команда считается по делу силой №1 в финском футболе. И неоднократно участвовала в групповых этапах еврокубков, в том числе пробивался в основной раунд Лиги Чемпионов. Но сейчас "Klubi" даже в Вейккауслиге всерьез рискует, впервые за 4 года, утратить итоговое лидерство - пока что СИК с КуПСом как минимум не слабее. Не удивительно, что в таких условиях не все получается и в квалификации. "Ларн" все-таки худо-бедно, но прошли: 1-0 дома и 2-2 в Северной Ирландии. У "Молде" получилось взять минимальную победу за счет гола Кескинена. В итоге в Норвегии попытались, похоже, сыграть на 0-0. Но там все сломал автогол Эста на 74-й минуте. Еще через четверть часа хозяева дожали противника, доведя до итоговых, успешных для себя 2-0.

Статистика личных встреч

Раньше лучшие клубы Азербайджана и Финляндии не играли между собой.

Прогноз

Букмекеры уверены в легкой победе представителей Закавказья в своем логове. Но им будет непросто взломать оборону скандинавов. Тут ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,98).

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