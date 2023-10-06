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Прогноз на матч Кадис - Жирона 7 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Кадис - Жирона прогноз
Кадис Кадис
Ла Лига Испания 07 окт 2023, 08:00 Кадис - Жирона
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Испания, Cadiz, Стадион Рамон де Карранса
Жирона Жирона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Кадис не проиграет
Коэф.: 1.67
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В матче девятого тура чемпионата Испании состоится встреча между "Кадисом" и "Жироной". В минувшем туре гости потеряли лидерство и теперь идут на четвертом месте турнирной таблицы. Встреча пройдет 7 октября.

"Кадис"

В этом сезоне команда играет выше всех похвал и постепенно ее статус меняется от аутсайдера до середняка. В прошлом сезоне коллектив не имел проблем сохранением места в Примере, заняв 14-е место, а в новом розыгрыше турнира после восьми туров они занимают 12-е место, также находясь достаточно далеко от команд внизу таблицы.

В последнем туре “Кадис” предсказуемо проиграл "Атлетико", но сделал это в напряженной борьбе. Сейчас же у команды есть возможность реабилитироваться.

"Жирона"

Это по-прежнему главная сенсация нового чемпионата в Испании. До поражения от "Реала" в последнем матче они лидировали в турнирной таблицы лишь в одном туре потеряли очки, сыграв вничью.

Однако, стоит быть объективными - до этого "жирондинцы" играли только с командами из нижней части таблицы, поэтому им повезло с календарем. Фиаско в матче с “Реалом” стало ожидаемым, но оно может стать началом их отката.

Прогноз на матч "Кадис" - “Жирона”:

В шести из семи последних матчей с участием "Жироны" был пробит тотал 2.5 гола. В то же время в трех из четырех последних домашних матчей "Кадиса" не было пробито тотал 2.5 гола.

Поражение от "Атлетико" в предыдущем матче было очень обидным для хозяев, так как они вели со счетом 2:1 после первого тайма. Бывает так, что после таких матчей мотивация команды к следующей игре возрастает во много раз, и при этом у гостей начинается откат. Я же верю, что “Кадис” не проиграет и буду ставить 1Х по коэффициенту 1.67.

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Прогноз на матч Кадис не проиграет
Коэф.: 1.67
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