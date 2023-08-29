"Вильярреал"

Команда чуть меньше года назад, уже после начала темпорады, вынужденно провернула тренерскую ротацию, когда сбежавшего в "Астон Виллу" Унаи Эмери сменил другой опытный наставник, Кике Сетьен. У того не все получалось, особенно поначалу, но в итоге с ним "желтый субмарин" смог даже немного прибавить в Примере, поднявшись по итогам чемпионата 2022/2023 с 7-го места на 5-е. Но в новой темпораде амбициозные "подводники" успели проиграть не только "Барселоне", но и "Бетису". Хотя с обоими были яркие поединки, 3-4 и 1-2 соответственно. Впрочем, в поединке, где этот клуб был фаворитом, он смог выиграть - с "Мальоркой", на выезде, за счет единственного мяча Жерара Морено.

Статистика личных встреч

Всего было 12 очных поединков. Половину выиграл "Вильярреал", в том числе и в мае дома, при единственном поражении в 2022-м году.

Прогноз

Букмекеры считают, что гости снова смогут выиграть в гостях у более слабого клуба. Согласимся и поставим на победу "Вильярреала" (коэффициент - 2,16).