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Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года

Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года
Кадис Кадис
Ла Лига Испания 01 сен 2023, 13:30 Кадис - Вильярреал
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Испания, Cadiz, Стадион Рамон де Карранса
Вильярреал Вильярреал
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Вильярреал
Коэф.: 2.16
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1 сентября на "Нуэво Мирандилла" (Кадис) пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором "Кадис" встретится с "Вильярреалом". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Кадис"

Клуб с 2020-го года снова играет в Ла Лиге. И демонстрирует стабильность, пусть и не самую радостную: приходится постоянно бороться за выживание, благо, что этот спор стабильно выигрывается. "Желтый субмарин" под руководством Серхио Гонсалеса Сориано ухитряется набирать ровно достаточно очков, чтобы избежать понижения в классе, падения в Сегунду. Новая темпорада началась с победы над новичком дивизиона, "Алавесом". Сан-Эметерио уже на 7-й минуте смог забить гол, и это преимущество удалось удержать. Следующие поединки оказались уже менее удачными. "Барселоне" ожидаемо проиграли 0-2 на выезде. С "Альмерией" дома явно хотели провернуть тот же фокус, что удался с "пожирателями бобов". Но на 95-й минуте за счет гола молодого защитника, Кайки, гости вырвали ничью. Впрочем, для "подводников" ценно любое очко.

"Вильярреал"

Команда чуть меньше года назад, уже после начала темпорады, вынужденно провернула тренерскую ротацию, когда сбежавшего в "Астон Виллу" Унаи Эмери сменил другой опытный наставник, Кике Сетьен. У того не все получалось, особенно поначалу, но в итоге с ним "желтый субмарин" смог даже немного прибавить в Примере, поднявшись по итогам чемпионата 2022/2023 с 7-го места на 5-е. Но в новой темпораде амбициозные "подводники" успели проиграть не только "Барселоне", но и "Бетису". Хотя с обоими были яркие поединки, 3-4 и 1-2 соответственно. Впрочем, в поединке, где этот клуб был фаворитом, он смог выиграть - с "Мальоркой", на выезде, за счет единственного мяча Жерара Морено.

Статистика личных встреч

Всего было 12 очных поединков. Половину выиграл "Вильярреал", в том числе и в мае дома, при единственном поражении в 2022-м году.

Прогноз

Букмекеры считают, что гости снова смогут выиграть в гостях у более слабого клуба. Согласимся и поставим на победу "Вильярреала" (коэффициент - 2,16).

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Прогноз на матч Победа Вильярреал
Коэф.: 2.16
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