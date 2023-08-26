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В матче третьего тура испанской Ла Лиги состоится противостояние между Кадисом и Альмерией. Встреча пройдет 26 августа.

Кадис

В данный момент команда расположилась на 12-м месте в турнирной таблице с 3 набранными очками. В первом туре они добыли свою единственную победу в матче против Алавеса со счетом 1:0 благодаря голу Эмеретио.

Во втором туре на выезде они играли против действующего чемпиона страны Барселоны и более 80 минут счет на табло был 0:0. В концовке встречи хозяева поля смогли дожать более скромного соперника и победили со счетом 2:0.

Альмерия

Для этой команды старт нового сезона не принес ничего хорошего. Альмерия пока не набрала ни одного очка и занимает предпоследнее 19-е место.

В первом туре на своем поле коллектив проиграл со счетом 0:2 от Райо Вальекано, а во втором матче они проиграли Реалу 1:3, хотя вели со счетом 1:0.

Статистика и цифры:

Интересно, что Кадис проиграл только один из последних четырех матчей, победив дважды. В то же время Кадис имеет 4-матчевую победную серию дома.

Есть еще один интересный момент – в последних четырех встречах Кадиса с Альмерией проходила ставка "Обе команды забьют".

Что касается Альмерии, то она не смогла выиграть последние пять матчей (2 ничьи + 3 поражения), также команда не смогла выиграть последние четыре выездные матча (1 ничья + 3 поражения).

Прогноз

Кадис в домашних матчах в последнее время выглядит очень сильно, в то время как Альмерия выглядит уязвимой на старте сезона. Будем ставить на победу хозяев поля с нулевой форой.

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