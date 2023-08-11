"Алавес"

Команда достаточно долго, 6 лет кряду, провела в Примере. Но в 2022-м году "пожиратели бобов" не просто потеряли прописку в "вышке" - они вылетели досрочно, с последнего места. Да и новый старт, уже в Сегунде, был скомкан, благо, что потом пост занял Луис Гарсия Пласа. Он в итоге вернул своих подопечных в Ла Лигу, но насколько же драматично все сложилось. Сначала всего в 1 очко отстали от "проходного" 2-го места. Потом в стыковых поединках, пройдя "Эйбар", клуб из Витории долго бился в оборону "Леванте". Тот, похоже, решил оба матча сыграть на 0-0 - этого хватило бы, чтобы подняться без серии пенальти в силу испанского футбольного регламента. Но уже в добавленное время за игру рукой поставили пенальти в ворота "лягушек", который реализовал Вильяльба. Он уже не в "Алавесе", аренда завершилась, как и у многих других. Новички в основном летом подписывали тоже на временном основании - так пришли Марин и Бланко из "Реала" и Симеоне-младший из "Атлетико".

Статистика личных встреч

В последний раз команды играли в сезоне 2021/2022, в Примере. Тогда они обменялись победами.

Прогноз

Букмекеры не верят, что новичок зацепится за очки на выезде. Согласимся и поставим на победу "желтого субмарина" (коэффициент - 2,16).