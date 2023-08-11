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Прогноз на матч Кадис - Алавес 14 августа 2023 года

Прогноз на матч Кадис - Алавес 14 августа 2023 года
Кадис Кадис
Ла Лига Испания 14 авг 2023, 13:30 Кадис - Алавес
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Испания, Cadiz, Стадион Рамон де Карранса
Алавес Алавес
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Кадис
Коэф.: 2.16
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14 августа на "Нуэво Мирандилла" (Кадис) пройдет матч 1-го тура Примеры, в котором "Кадис" встретится с "Алавесом". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Кадис"

Клуб имеет более чем столетнюю историю. Но львиную ее часть пришлось провести в 3-м дивизионе страны. Успешными были 80-90 годы прошлого века, но потом был только 1 сезон в Примере. И только в 2020-м, после паузы в 14 лет, удалось снова вернуться на потерянный уровень. И, в отличие от предыдущей попытки, еще и закрепиться там. Правда, подопечные Серхио Гонсалеса Сориано в основном посвящают все силы и время борьбе за выживание. Вот и прошлая темпорада, где было взято вроде бы комфортное 14-е место, принесла всего на 2 очка больше, чем набрал вылетевший "Вальядолид". Причем летом ушел лидер, самый опасный футболист, Тео Бонгонда. А средств на подписание новичков особенно нет, снова гребут в аренду или подписывают свободных агентов, веря, что тренер снова справится, превратив новый набор игроков в боеспособный коллектив, пусть и с нехитрой тактикой.

"Алавес"

Команда достаточно долго, 6 лет кряду, провела в Примере. Но в 2022-м году "пожиратели бобов" не просто потеряли прописку в "вышке" - они вылетели досрочно, с последнего места. Да и новый старт, уже в Сегунде, был скомкан, благо, что потом пост занял Луис Гарсия Пласа. Он в итоге вернул своих подопечных в Ла Лигу, но насколько же драматично все сложилось. Сначала всего в 1 очко отстали от "проходного" 2-го места. Потом в стыковых поединках, пройдя "Эйбар", клуб из Витории долго бился в оборону "Леванте". Тот, похоже, решил оба матча сыграть на 0-0 - этого хватило бы, чтобы подняться без серии пенальти в силу испанского футбольного регламента. Но уже в добавленное время за игру рукой поставили пенальти в ворота "лягушек", который реализовал Вильяльба. Он уже не в "Алавесе", аренда завершилась, как и у многих других. Новички в основном летом подписывали тоже на временном основании - так пришли Марин и Бланко из "Реала" и Симеоне-младший из "Атлетико".

Статистика личных встреч

В последний раз команды играли в сезоне 2021/2022, в Примере. Тогда они обменялись победами.

Прогноз

Букмекеры не верят, что новичок зацепится за очки на выезде. Согласимся и поставим на победу "желтого субмарина" (коэффициент - 2,16).

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Прогноз на матч Победа Кадис
Коэф.: 2.16
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