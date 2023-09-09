Прогноз на матч П2(+1.5) Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В отборочном матче чемпионата Европы пройдет встреча между сборными Италии и Украины. Игра запланирована на 12 сентября.

Италия

Итальянцы в данный момент расположились на третьем месте в группе. В последнем туре они сенсационно не обыграли команду Северной Македонии, сделав подарок своим главным конкурентам - сборной Украины.

В трех играх итальянцы набрали четыре очка, в то время как у Украины после четырех игр семь баллов. Таким образом, они отстают от Украины на 3 пункта, но у них есть игра в запасе.

В очном противостоянии фактически будет решаться судьба второго места в группе, которое дает право принять участие в финальной части чемпионата Европы.

Украина

Сборную Украины в этом году возглавил Сергей Ребров, который вернулся на родину после многолетнего вояжа по Европе и Ближнему Востоку.

В прошлом туре украинцы сенсационно отобрали очки у англичан, сыграв вничью 1:1. Украина надеется занять второе место в отборочной группе, но для этого им нужно обыгрывать Италию, которая также ставит задачу выйти в финальную часть турнира.

Интересные факты:

В последних восьми матчах между командами шесть раз победу праздновали итальянцы. В рейтинге ФИФА Италия занимает 8-е место, а Украина - 24-е.

Прогноз:

Сборная Украины прогрессирует в последние годы и битвы с грандами мирового футбола тому доказательство. Пуская итальянцы и фавориты, но точно им не стоит ожидать легкой прогулки. Мы предполагаем победу Украины с форой +1.5 по коэффициенту 1.60.

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