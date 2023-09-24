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Прогноз на матч Истанбулспор - Галатасарай 26 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Истанбулспор - Галатасарай 26 сентября 2023 года
Истанбулспор Истанбулспор
Суперлига Турция 26 сен 2023, 13:00 Истанбулспор - Галатасарай
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- : -
Турция, Istanbul, Necmi Kadioglu Stadyumu
Галатасарай Галатасарай
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.62
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Во вторник 26 сентября нас ожидает очередное стамбульское дерби. В перенесенном матче третьего тура турецкой Суперлиги Галатасарай приедет в гости к Истанбулспору. Матч начнется в 19:00 по среднеевропейскому времени.

Истанбулспор

Истанбулспор не может похвастаться подобными Галатасараю достижениями. В сезоне 2022/2023 команда вернулась в Суперлигу спустя 17 лет выступлений в Первой Лиге. Главным достижением Истанбулспора является победа в турецком чемпионате в 1932 году.

В прошлом году команду возглавил Фатих Текке и помог ей закрепиться в элите турецкого футбола. «Желтые быки» пришли к финишу двенадцатыми.

Новый сезон команда начала неудачно и пока идет в зоне вылета. В активе две ничьи с Коньяспором и Кайсериспором, а в пассив можно отнести поражение от Башакшехира.

Галатасарай

Галатасарай — один из самых успешных кдубов своей страны. За свою историю команда успела завоевать 57 внутренних титулов и является действующим чемпионом Турции. «Львы» рекордное количество раз выигрывали все внутренние трофеи. С 2022 года главный тренер команды Окан Бурук, известный в прошлом турецкий футболист.

В квалификационной сетке Лиги Чемпионов команда уверенно прошла всех своих соперников. Сначала был обыгран литовский Жальгирис, а затем Олимпия из Словении и норвежский Мольде. На групповом этапе турки стартовали домашней игрой против Копенгагена, где сумели дважды забить в конце встречи и вырвать ничью.

В чемпионате Галатасарай выступает тоже неплохо. Команда еще не знает поражений в этом сезоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В личных встечах перевес, естественно, у Галатасарая, который побеждал 8 раз в последних 10 матчах. Также одна победа на счету Истанбулспора, а еще один матч завершился вничью. Кстати, хозяева побеждали в предыдущий раз еще в 2003 году.

Галатасарай не проигрывает в турецкой Суперлиге с 30 апреля, когда в гостях уступили Бешикташу.

Прогноз

По мнению букмекеров гости являются фаворитом. Соглашусь с ними и потавлю на победу Галатасарая с форой -1.

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Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.62
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