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В понедельник 25 сентября, в рамках стартового тура индийской Суперлиги по футболу состоится матч между Ист Бенгалом и командой Джамшедпур. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по среднеевропейскому времени.

Суперлига Индии, наряду с І-лигой, является крупнейшим футбольным соревнованием в стране. Следует отметить, что турнир проходит не по совсем привычной для Европы схеме. Формат скорее чем-то напоминает МЛС. Матчи чемпионата проходят с сентября по март, а чемпион определяется в играх на вылет. Такие себе серии плей-офф.

Сама Суперлига была основана только в 2013 году с целью стать одной из лучших в мире и сделать футбол спортом номер один в стране. В отличии от большинства футбольных лиг, здесь не используется выбывание и повышение в классе. Вместо этого, в ней используется система франшиз, что опять наталкивает на проведение параллелей с МЛС.

Ист Бенгал

Команда Ист Бенгал в индийской Суперлиге представляет город Калькутта. Команда добивалась достаточно внушительных успехов в начале 21-го века, когда трижды становилась чемпионом Индии. Также «красно-золотая бригада» может похвастаться победами в Кубке Индии (8 раз) и Суперкубке Индии (3 раза). Последний подобный успех датирован 2012 годом, еще до создания вышеупомянутой Суперлиги.

В самой Суперлиге команда появилась лишь три года назад и пока так и не смогла пробиться в плей-офф. Рекордом является скромное 9-е место. До этого Ист Бенгал выступал в І-лиге, постоянно находясь в числе лидеров.

В клубе отсутствуют какие-то громкие имена, а сам сезон команда начинает без особых претензий на высокие места.

Джамшедпур

Джамшедпур был создан в июне 2017 года с прицелом на участие в Суперлиге. Главным тренером команды сейчас является Эйди Бутройд, который до переезда в Индию на протяжении семи лет возглавлял юношеские сборные Англии различных возрастов.

Джамшедпур — первый клуб в индийской Суперлиге, имеющий собственный стадион и оборудование. Также клуб располагает и своей академией.

Джамшедпур сразу закрепился в середине таблицы, но в плей-офф сумел выйти только с пятой попытки. Команда выиграла регулярный чемпионат, но в полуфинале уступила клубу Керала Бластерс.

Предыдущий сезон снова сложился неудачно — Джамшедпур занял всего лишь 10-е место.

В составе можно отметить разве что англичанина Эммануэля-Томаса Джея, который раньше выступал за множество британских клубов и успел даже провести один матч в Английской Премьер Лиге за лондонский Арсенал.

Интересные факты о матче и история личных встреч

История противостояний этих команд насчитывает лишь 7 поединков на оффициальном уровне. 3:2 в пользу Ист Бенгала по победам, а также 2 ничьи.

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами и финишировали по соседству в итоговой таблице турнира.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, но я бы поставил на ничью.

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