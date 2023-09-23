EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Ист Бенгал - Джамшедпур 25 сентября 2023 года

Прогноз на матч Ист Бенгал - Джамшедпур 25 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Ист Бенгал - Джамшедпур 25 сентября 2023 года
Ист Бенгал Клуб Ист Бенгал Клуб
Суперлига Индия 25 сен 2023, 10:30 Ист Бенгал Клуб - Джамшедпур
-
- : -
Индия,
Джамшедпур Джамшедпур
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.55
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В понедельник 25 сентября, в рамках стартового тура индийской Суперлиги по футболу состоится матч между Ист Бенгалом и командой Джамшедпур. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по среднеевропейскому времени.

Суперлига Индии, наряду с І-лигой, является крупнейшим футбольным соревнованием в стране. Следует отметить, что турнир проходит не по совсем привычной для Европы схеме. Формат скорее чем-то напоминает МЛС. Матчи чемпионата проходят с сентября по март, а чемпион определяется в играх на вылет. Такие себе серии плей-офф.

Сама Суперлига была основана только в 2013 году с целью стать одной из лучших в мире и сделать футбол спортом номер один в стране. В отличии от большинства футбольных лиг, здесь не используется выбывание и повышение в классе. Вместо этого, в ней используется система франшиз, что опять наталкивает на проведение параллелей с МЛС.

Ист Бенгал

Команда Ист Бенгал в индийской Суперлиге представляет город Калькутта. Команда добивалась достаточно внушительных успехов в начале 21-го века, когда трижды становилась чемпионом Индии. Также «красно-золотая бригада» может похвастаться победами в Кубке Индии (8 раз) и Суперкубке Индии (3 раза). Последний подобный успех датирован 2012 годом, еще до создания вышеупомянутой Суперлиги.

В самой Суперлиге команда появилась лишь три года назад и пока так и не смогла пробиться в плей-офф. Рекордом является скромное 9-е место. До этого Ист Бенгал выступал в І-лиге, постоянно находясь в числе лидеров.

В клубе отсутствуют какие-то громкие имена, а сам сезон команда начинает без особых претензий на высокие места.

Джамшедпур

Джамшедпур был создан в июне 2017 года с прицелом на участие в Суперлиге. Главным тренером команды сейчас является Эйди Бутройд, который до переезда в Индию на протяжении семи лет возглавлял юношеские сборные Англии различных возрастов.

Джамшедпур — первый клуб в индийской Суперлиге, имеющий собственный стадион и оборудование. Также клуб располагает и своей академией.

Джамшедпур сразу закрепился в середине таблицы, но в плей-офф сумел выйти только с пятой попытки. Команда выиграла регулярный чемпионат, но в полуфинале уступила клубу Керала Бластерс.

Предыдущий сезон снова сложился неудачно — Джамшедпур занял всего лишь 10-е место.

В составе можно отметить разве что англичанина Эммануэля-Томаса Джея, который раньше выступал за множество британских клубов и успел даже провести один матч в Английской Премьер Лиге за лондонский Арсенал.

Интересные факты о матче и история личных встреч

История противостояний этих команд насчитывает лишь 7 поединков на оффициальном уровне. 3:2 в пользу Ист Бенгала по победам, а также 2 ничьи.

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами и финишировали по соседству в итоговой таблице турнира.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, но я бы поставил на ничью.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.55
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года Милан Коэф.: 1.62 Верона Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 23 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 23 сентября 2023 года Боруссия М Коэф.: 1.55 РБ Лейпциг Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Бавария - Бохум 23 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Бавария - Бохум 23 сентября 2023 года Бавария Коэф.: 1.78 Бохум Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 22 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 23 сентября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.715 Вольфсбург Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Кристал Пэлас - Фулхэм 23 сентября 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Фулхэм 23 сентября 2023 года Кристал Пэлас Коэф.: 1.86 Фулхэм Сделать ставку 1xBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:26 Реал откроет сеть брендовых фастфудов Мексике Новости футбола Сегодня, 06:39 Почеттино рассказал, что является причиной травм в Челси Новости футбола Сегодня, 05:59 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура Новости футбола Сегодня, 05:31 Барселона рассматривает трансфер игрока Тоттенхэма Новости футбола Сегодня, 04:42 «Они не роботы» – Эрик тен Хаг не может объяснить плохую форму Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 03:57 Нападающий Штутгарта повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 03:21 Джесси Лингард присоединяется к тренировкам Аль-Эттифака Новости футбола Сегодня, 02:43 У Роналду 14 результативных действий в последних семи матчах за Аль-Наср Новости футбола Вчера, 16:49 Если Хави в этом сезоне выигрывает Ла Лигу или Лигу Чемпионов, то контракт будет продлен на год Новости футбола Вчера, 16:17 Дубль Роналду помог Аль-Насру помог победить команду Фирмино и Мареза в Саудовской Про Лиге
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария - Бохум 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кристал Пэлас - Фулхэм 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лутон - Вулверхэмптон 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лестер Сити - Бристоль 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Ювентус 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд - Эвертон 23 сентября 2023 года