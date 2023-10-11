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Прогноз на матч Исландия — Люксембург 13 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Исландия - Люксембург прогноз
Исландия Исландия
Чемпионат Европы 13 окт 2023, 14:45 Исландия - Люксембург
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- : -
Международные, Reykjavik, Laugardalsvoellur
Люксембург Люксембург
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.6
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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Исландии и Люксембурга. Матч состоится в Рейкьявике в пятницу, 13 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Исландия

Исландия недавно пережила подъем своей футбольной сборной. Викинги пошумели на дебютном для себя Чемпионате Европы в 2016-м, где в четвертьфинале команду остановила сборная Франции. А спустя два года исландцы тоже впервые выступили на Чемпионате Мира в России.

А следующий Евро Исландия скорее всего снова пропустит. Команда провалила этот отборочный цикл и за 4 матча до конца занимает пятую позицию. В активе команды всего 6 баллов.

Люксембург

В игре и результатах сборной этой маленькой страны в последнее десятилетие наблюдается стремительный прогресс. Если еще в начале 2000-х команда заведомо считалась аутсайдером во всех матчах и турнирах, в которых принимала участие, то сейчас Люксембург заставил с собой считаться.

На данный момент команда все еще сохраняет шансы на попадание в финальный турнир Евро-2024. Люксембург расположился на третьем месте в группе. Среди поражений только два матча с португальцами (общий счет 0:15).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Исландия выиграла лишь 2 матча из последних 8-ми.
  • Люксембург не играет вничью шесть матчей кряду.
  • Между собой команды провели 4 матча — по одной победе и 2 ничьи.

Прогноз

Исландия выглядит фаворитом по котировкам букмекерских контор. С другой стороны неплохо выглядит в последних поединках Люксембург. Чтобы не особо рисковать, предлагаю ставку на Тотал Больше 2.

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