Прогноз на матч Исландия — Люксембург 13 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Исландии и Люксембурга. Матч состоится в Рейкьявике в пятницу, 13 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Исландия

Исландия недавно пережила подъем своей футбольной сборной. Викинги пошумели на дебютном для себя Чемпионате Европы в 2016-м, где в четвертьфинале команду остановила сборная Франции. А спустя два года исландцы тоже впервые выступили на Чемпионате Мира в России.

А следующий Евро Исландия скорее всего снова пропустит. Команда провалила этот отборочный цикл и за 4 матча до конца занимает пятую позицию. В активе команды всего 6 баллов.

Люксембург

В игре и результатах сборной этой маленькой страны в последнее десятилетие наблюдается стремительный прогресс. Если еще в начале 2000-х команда заведомо считалась аутсайдером во всех матчах и турнирах, в которых принимала участие, то сейчас Люксембург заставил с собой считаться.

На данный момент команда все еще сохраняет шансы на попадание в финальный турнир Евро-2024. Люксембург расположился на третьем месте в группе. Среди поражений только два матча с португальцами (общий счет 0:15).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Исландия выиграла лишь 2 матча из последних 8-ми.

Люксембург не играет вничью шесть матчей кряду.

Между собой команды провели 4 матча — по одной победе и 2 ничьи.

Прогноз

Исландия выглядит фаворитом по котировкам букмекерских контор. С другой стороны неплохо выглядит в последних поединках Люксембург. Чтобы не особо рисковать, предлагаю ставку на Тотал Больше 2.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram