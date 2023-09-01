Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче пятого тура английского Чемпионшипа Ипсвич Таун будет принимать Кардифф Сити на своем поле. Встреча пройде 2 сентября.

Ипсвич Таун

Еще до прошлого тура команда была лидером турнирной таблицы, имея три победы в трех матчах. В минувшем туре Ипсвич Таун впервые проиграл и опустился на шестое место в турнирной таблице. Теперь от лидирующего Лестера у них отставание в три балла.

Несмотря на поражение в прошлом туре, Ипсвич остается грозной силой и явным кандидатом на борьбу за выход в элиту английского футбола.

В четырех турах Чемпионшипа команда забила восемь мячей, при этом пропустив пять раз. В целом же, Ипсвич Таун выглядит ярко и демонстрирует зрелый футбол, несмотря на то, что команду не считали явным фаворитом на борьбу за место в первой шестерке турнирной таблицы.

Кардифф Сити

Еще недавний участник Премьер-лиги уже давно не считается кандидатом на борьбу за повышение в классе. В новом сезоне команда не балует поклонников результатами и имеет после четырех туров лишь четыре очка в своем активе.

Команда добыла лишь одну победу, раз сыграла вничью и два раза проиграла. Сейчас Кардифф Сити идет на 17-й строчке турнирной таблицы и главная задача команды из Уэльса – сохранение прописки во втором по силе дивизионе Англии.

Прогноз на матч

После неудачи в прошлом туре Ипсвич Таун жаждет “крови” и будет делать все для того, чтобы добыть важнейшие три очка в домашней встрече. Я думаю, что у хозяев поля это получится, а поэтому буду ставить на победу Ипсвич Таун с коэффициентом 1.65.

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