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Прогноз на матч Ипсвич — Престон 7 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ипсвич Таун - Престон прогноз
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Чемпионшип Англия 07 окт 2023, 10:00 Ипсвич Таун - Престон
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Англия, Ipswich, Portman Road
Престон Престон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун
Коэф.: 1.76
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В рамках одинадцатого тура английского Чемпионшипа силами померяются Ипсвич и Престон. Матч пройдет в субботу 7 октября. Начало встречи запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Ипсвич

Ипсвич в середине прошлого века даже становился чемпионом Англии. С тех пор больше в истории клуба подобных успехов небыло. Команда в основном выступает в Чемпионшипе и в Лиге 1 в новейшей истории.

В Премьер Лиге «трактористы» играли еще в начале 2000-х. После этого команда периодически боролась за повышение в классе через плей-офф, но всегда неудачно.

В этом сезоне Ипсвич закрепился среди лидеров Чемпионшипа с серьезными претензиями на промоушн. Команда идет на втором месте имея 25 очков в своем активе.

Престон

Престон Норд Энд является первым в истории победителем Футбольной лиги Англии, основаной в 1888 году. Клуб сделал первый «золотой дубль» в истории футбола, выиграв в сезоне 1888/1889 и чемпионат, и Кубок Англии, при этом не потерпев ни одного поражения, за что команда получила прозвище «Неуязвимые».

В Премьер Лиге Престон не выступал с начала 1960-х годов. В этом сезоне команда как никогда близка, чтобы попытаться повыситься в классе. Престон еще не проигрывал в Чемпионшипе в этом сезоне и закрепился в числе лидеров. На данный момент команда идет на третьей позиции, имея в своем активе 20 очков.

Также стоит отметить, что Престон уже выбыл из розыгрыша Кубка Английской Лиги. Там команда в серии послематчевых пенальти уступила аутсайдеру Второй Лиги Солфорду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ипсвич имеет восьмиматчевую беспроигрышную серию.
  • Престон проиграл два последних матча с общим счетом 0:7.
  • В личных встречах небольшой перевес у хозяев. Стоит отметить, что команды часто играют между собой вничью.

Прогноз

Команды в неплохой форме на старте сезона, но симпатии букмекеров на стороне хозяев. Тяжело не согласиться, особенно если посмотреть на два предыдущих матча Престона. Поэтому ставить буду на Ипсвич.

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Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун
Коэф.: 1.76
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