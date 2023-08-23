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Прогноз на матч Ипсвич - Лидс Юнайтед 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Ипсвич - Лидс Юнайтед 26 августа 2023 года
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Чемпионшип Англия 26 авг 2023, 10:00 Ипсвич Таун - Лидс
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- : -
Англия, Ipswich, Portman Road
Лидс Лидс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.85
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26 августа в матче 4-го тура английского Чемпионшипа состоится матч, в котором Ипсвич на своем поле примет Лидс Юнайтед. Встреча пройдет на арене Портмен Роуд.

Ипсвич

На радость болельщикам на сегодняшний день это лидер турнирной таблицы и игра команды действительно дарит надежду на то, что в следующем сезоне Ипсвич мы увидим в английской Премьер-лиги.

Сейчас коллектив идет со стопроцентным результатом в турнирной таблицы, пропустив в стартовых трех турах лишь один гол.

В первом туре первенства Ипсвич на выезде обыграл Сандерленд со счетом 2:1, после чего была домашняя победа над Сток Сити со счетом 2:0, а в минувшем туре команда обыграла КПР со счетом 1:0.

Ипсвич играет в очень грамотный футбол в новом сезоне и наверняка футболисты захотят продлить свою победную серию в этой домашней встрече.

Лидс Юнайтед

Лидс в прошлом сезоне еще был участником английской Премьер-лиги, где сотворил несколько громких сенсаций. Несмотря на все старания и вливания в бюджет больших средств, команда не смогла удержаться на плаву в элите английского футбола.

Старт нового сезона уже во втором по силе дивизионе страны для Лидса и его болельщиков выдался катастрофическим. Команда набрала лишь два очка и идет на 19-й строчке турнирной таблицы.

В первом туре Лидс сыграл вничью с Кардифф Сити со счетом 2:2, после чего было выездное поражение от Бирмингема со счетом 0:1. В минувшем туре Лидс снова поделил очки, но уже с Вест Бромвичем – 1:1.

Прогноз на матч

Безусловно, Лидсу нужно спасать ситуацию, но вряд ли это получится в матче с лидером турнирной таблицы. Буду ставить на то, что гости смогут хотя бы забить гол. В том, что хозяева это смогут - я не сомневаюсь. Моя ставка – обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.85
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