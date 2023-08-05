Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.87 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

9 августа на "Портмен Роуд" (Ипсвич) пройдет матч 1-го раунда Кубка Лиги Англии, в котором "Ипсвич" встретится со "Бристоль Роверс". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Ипсвич"

Клуб имел счастье в свое время играть под руководством по-настоящему легендарных тренеров. Точнее, они именно тут и начинали свой путь к успехам, что принесут даже рыцарские звания. В итоге именно Альф Рэмси взял единственное в истории "трактористов" чемпионство в 1962-м году. А Бобби Робсон, чье время пришло через почти 2 десятилетия, не смог повторить тот результат (хотя дважды был 2-ми), но брал и Кубок Англии, и Кубок УЕФА. Но больше таких личностей не было, и в итоге "Таун", еще в начале этого столетия регулярно игравший в АПЛ, и даже пробивавшийся в Кубок УЕФА, очутился в Лиге 1. И только под руководством Кирана Маккены, "ударно" проведя весну, получилось выйти там на 2-е место и подняться напрямую назад, в Чемпионшип. Там стартовали выездным поединком на поле амбициозного "Сандерленда" аж в воскресенье.

"Бристоль Роверс" Команда часто путается людьми, не особенно глубоко погруженными в английский футбол, со своим соседом, более успешным в последнее время "Сити", что играет в Чемпионшипе. "Пираты" же в последнее время болтались и вовсе в Лиге 2. Но в 2021-м тренерский пост занял Джой Бартон, тот самый, талантливый, но крайне эксцентричный футболист (что-то вроде Джека Грилиша своей эпохи), который оказывается как минимум для такого уровня подходящим менеджером. Он в 2022-м году завоевал со своими подопечными подъем в классе, а в прошлом сезоне финишировал на 17-й строке в Лиге 1, то есть всерьез угрозы понижения в классе не было. Новый чемпионат "Роверс" начинали в Портсмуте, с одноименным клубом. И, долго ведя в счете, в итоге упустили победу на 2-й добавленной минуте. Статистика личных встреч В прошлом сезоне клубы пересекались в Лиге 1. Тогда "Ипсвич" выиграл дома и взял нулевую ничью на выезде. Прогноз Букмекеры тут не ждут борьбы - представитель явно более высокого дивизиона играет дома. Ставим на победу "трактористов" с форой "-1" (коэффициент - 1,87).

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