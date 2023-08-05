АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа 2023 года
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Кубок Английской лиги 09 авг 2023, 14:45 Ипсвич Таун - Бристол Роверс
-
- : -
Англия, Ipswich, Portman Road
Бристол Роверс Бристол Роверс
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.87
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку

9 августа на "Портмен Роуд" (Ипсвич) пройдет матч 1-го раунда Кубка Лиги Англии, в котором "Ипсвич" встретится со "Бристоль Роверс". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Ипсвич"

Клуб имел счастье в свое время играть под руководством по-настоящему легендарных тренеров. Точнее, они именно тут и начинали свой путь к успехам, что принесут даже рыцарские звания. В итоге именно Альф Рэмси взял единственное в истории "трактористов" чемпионство в 1962-м году. А Бобби Робсон, чье время пришло через почти 2 десятилетия, не смог повторить тот результат (хотя дважды был 2-ми), но брал и Кубок Англии, и Кубок УЕФА. Но больше таких личностей не было, и в итоге "Таун", еще в начале этого столетия регулярно игравший в АПЛ, и даже пробивавшийся в Кубок УЕФА, очутился в Лиге 1. И только под руководством Кирана Маккены, "ударно" проведя весну, получилось выйти там на 2-е место и подняться напрямую назад, в Чемпионшип. Там стартовали выездным поединком на поле амбициозного "Сандерленда" аж в воскресенье.

"Бристоль Роверс"

Команда часто путается людьми, не особенно глубоко погруженными в английский футбол, со своим соседом, более успешным в последнее время "Сити", что играет в Чемпионшипе. "Пираты" же в последнее время болтались и вовсе в Лиге 2. Но в 2021-м тренерский пост занял Джой Бартон, тот самый, талантливый, но крайне эксцентричный футболист (что-то вроде Джека Грилиша своей эпохи), который оказывается как минимум для такого уровня подходящим менеджером. Он в 2022-м году завоевал со своими подопечными подъем в классе, а в прошлом сезоне финишировал на 17-й строке в Лиге 1, то есть всерьез угрозы понижения в классе не было. Новый чемпионат "Роверс" начинали в Портсмуте, с одноименным клубом. И, долго ведя в счете, в итоге упустили победу на 2-й добавленной минуте.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы пересекались в Лиге 1. Тогда "Ипсвич" выиграл дома и взял нулевую ничью на выезде.

Прогноз

Букмекеры тут не ждут борьбы - представитель явно более высокого дивизиона играет дома. Ставим на победу "трактористов" с форой "-1" (коэффициент - 1,87).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.87
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку
Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Карлсруэ - Гамбург 6 августа 2023 года Вторая Бундеслига Германия 06 авг 2023, 07:30 Прогноз на матч Карлсруэ - Гамбург 6 августа 2023 года Карлсруэ Коэф.: 1.63 Гамбург Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Андерлехт - Антверпен 6 августа 2023 года Про-лига Бельгия 06 авг 2023, 07:30 Прогноз на матч Андерлехт - Антверпен 6 августа 2023 года Андерлехт Коэф.: 1.93 Антверпен Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года Суперлига Швейцария 06 авг 2023, 10:30 Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года Грассхопперс Коэф.: 1.82 Базель Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Суперкубок Англии 06 авг 2023, 11:00 Прогноз на матч Ман Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Арсенал Коэф.: 1.69 Манчестер Сити Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Суперкубок Англии 06 авг 2023, 11:00 Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Арсенал Коэф.: 1.78 Манчестер Сити Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:27 "Манчестер Юнайтед" победил вторую команду чемпионата Франции Новости футбола Сегодня, 15:18 "Брайтон" опередил "Челси" и "Арсенал" в борьбе за лидера "Аякса" Новости футбола Сегодня, 15:13 "Динамо" Киев интересуется полузащитником "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 09:50 ПСЖ согласовал условия контракта с нападающим сборной Франции Новости футбола Сегодня, 09:35 "Тоттенхэм" готов заплатить более 20 млн за нападающего сборной Ирана Новости футбола Сегодня, 09:15 "Наполи" близок к покупке бразильского защитника Новости футбола Сегодня, 08:50 "Севилья" купила полузащитника сборной Швейцарии Новости футбола Сегодня, 08:20 "Барселона" определилась с ценой на американца Деста Новости футбола Сегодня, 08:00 У "Барселоны" большие трудности с регистрацией Гюндогана Новости футбола Сегодня, 07:55 "Манчестер Юнайтед" купил нападающего сборной Дании за 75 млн евро
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Карлсруэ - Гамбург 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Андерлехт - Антверпен 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Ман Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Крузейро - Ботафого 7 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Коритиба - Ред Булл Брагантино 7 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Баия - Америка Минейро 7 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Куяба - Фламенго 7 августа 2023 года Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Штурм 8 августа 2023 года