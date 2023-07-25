Прогноз на матч Победа Интер Майами Коэф.: 2.26 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В рамках 2-го тура группового этапа Кубка лиги КОНКАКАФ «Интер Майами» на своем поле будет играть против «Атланты Юнайтед». Встреча состоится 26 июля.

«Интер Майами»

На прошлой неделе в составе команды из Маями первый матч сыграл Лионель Месси. Он принес своему новому коллективу яркую победу над мексиканским “Крус Асулем” (2:1) в матче Кубка лиги КОНКАКАФ.

Пи этом дела в чемпионате США у «Интер Майами» идут хуже некуда. Команда занимает последнее место в Восточной конференции и в последнем туре она потерпела поражение от «Сент-Луис Сити» со счетом 0:3.

Многие верят, что с приходом Месси и других звездных новичков команде удастся улучшить свои результаты и добиться второй победы в турнире.

«Атланта Юнайтед»

Для этой команды сезон также складывается не самым лучшим образом. В своей конференции коллектив занимает 7-е место.

При этом есть и положительные стороны текущего сезона - атака «Атланты Юнайтед» довольно результативна. В 24 матчах команда забила 42 гола.

К игре с “Интер Майами” коллектив из Атланты проходит к серии из двух поражений подряд - от «Орландо Сити» (1:2) и «Нью-Инглэнд Революшен» (1:2).

История противостояния

Между собой команды сыграли 10 матчей, четыре из которых завершились победой коллектива из Майами. Еще три победы на счету “Атланты Юнайтед”.

Прогноз на матч

В этом матче фаворитом считается «Интер Майами», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.26. Мы же поверим в силу аргентинского феномена и поставим именно та этот исход.

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