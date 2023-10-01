Прогноз на матч Интер — Бенфика 3 октября 2023 года
В домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов Интер будет принимать Бенфику. Матч состоится во вторник 3 октября на миланском Джузеппе Меацца. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.
Интер
Команда Симоне Индзаги здорово начала этот чемпионат. Миланцы стартовали с пяти побед подряд. Казалось, что «черно-синие» выглядят главным фаворитом на победу в чемпионате. Но Интер неожиданно оступился. Команда посреди минувшей недели проиграла дома Сассуоло и позволила себя догнать Милану. Теперь в лидерах Серии А тандем миланских клубов. К слову, на выходных Интер разгромил Салернитану. Покером отметился Лаутаро Мартинес.
Интер успел стартовать в Лиге Чемпионов выездным поединком против Реал Сосъедада. Пропустив в самом начале, итальянцы сумели спасти ничью и отыграться под занавес матча. Гол на счету все того же Лаутаро.
Бенфика
Команда провела интересную трансферную кампанию. В ПСЖ был продан Гонсалу Рамос, а в Ноттингем Форест отдали вратаря Влаходимоса. Из входящих трансферов стоит выделить переход Артура Кабрала из Фиорентины (20 млн) и покупку вратаря донецкого Шахтера Анатолия Трубина (10 млн).
Бенфика в этом сезоне стартовала с победы над Порту в Суперкубке Португалии. Чемпионат начался с поражения от Боавишты, но продолжился победной серией, которая насчитывает уже 6 матчей. К слову, на выходных «орлы» минимально обыграли все тот же Порту.
К слову, в Лиге Чемпионов португальцы начали с поражения. В домашнем матче, играя с 13-й минуты в меньшинстве, Бенфика уступила Зальцбургу.
Интересные факты о матче и история личных встреч
Интер забивает абсолютно во всех матчах этого сезона.
Бенфика в гостевых поединках забивает минимум два гола в нынешнем сезоне.
Между собой команды встречались 4 раза — 2 ничьи и 2 победы Интера. В последний раз было это в минувшем сезоне на стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов. Также команды спорили за выход в четвертьфиал Кубка УЕФА в 2004-м. В обоих случаях победителем выходил Интер.
Прогноз
Думаю, что в этом поединке команды покажут интересную результативную игру. Фаворитом по мнению букмекеров выглядят хозяева, но я бы не стал Бенфику списывать со счетов. Моя ставка — Обе забьют.
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