Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

20 июля 2023 года состоится ответный матч квалификации Лиги конференций между командами "Хонка" и "Тобол".

В первом матче финская команда в гостях забила первой, после чего пропустила дважды и потерпела поражение со счетом 1:2. Так как правило выездного гола уже отменили, хозяевам поля будет не достаточно забить один мяч для выхода в следующий этап.

“Хонка”

В текущем сезоне финского чемпионата дела у клуба идут не лучшим образом. На данный момент коллектив занимает пятое место, имея пять побед, пять ничьих и шесть поражений.

"Тобол"

После эффектной волевой победы в первом матче квалификации на своем поле представитель Казахстана имеет хорошие шансы пройти в следующий этап отбора.

В чемпионате Казахстана "Тобол" идет на шестой строчке турнирной таблицы, имея семь побед, две ничьи и пять поражений.

Статистика

Букмекеры отдают минимальное преимущество финскому коллективу - на его победу можно поставить с коэффициентом 2.46. В то же время победа "Тобола" оценивается котировкой 2.97.

Статистика говорит о том, что "Хонка" выиграла 3 из последних 4 матчей на своем поле, в то время как "Тобол" уступил в 3 из последних 5 гостевых матчей.

Интересно, что в трех из четырех последних матчей с участием казахской команды было забито менее трех мячей.

Прогноз на матч

Здесь просматривается ставка с форой (0) на "Хонку" с коэффициентом 1.72, но лучше обезопасить себя и пойти по более очевидному сценарию - поставить на исход тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.65.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram