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Прогноз на матч Хольштайн - Гройтер Фюрт 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Хольштайн - Гройтер Фюрт 5 августа 2023 года
Хольштейн Киель Хольштейн Киель
Вторая Бундеслига Германия 05 авг 2023, 07:00 Хольштейн Киель - Гройтер Фюрт
-
- : -
Германия, Kiel, Holstein Stadion
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.81
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Во втором туре второй немецкой Бундеслиги 5 августа состоится матч между "Хольштайн" Киль и "Гройтер Фюрт".

"Хольштайн"

Эта команда стартовала в новом сезоне весьма успешно, одержав победу в гостевом матче против "Айнтрахта" Брауншвейг с минимальным счетом 1:0.

В прошлом сезоне команда из Киля заняла восьмое место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

В прошлом розыгрыше чемпионата "Хольштайн" выглядел весьма неплохо в домашних матчах - шесть побед, четыре ничьи и семь поражений.

"Гройтер Фюрт"

Команда из Фюрта также начала сезон более чем уверенно, победив "Падерборн" дома со счетом 5:0.

В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги 2 и не показала выдающихся результатов в гостевых матчах - две победы, четыре ничьи и 11 поражений.

Статистика и история противостояния

Букмекеры затрудняются в том, чтобы назвать фаворита предстоящего противостояния. На победу домашней команды они предлагают коэффициент 2,42, в то время как на победу гостей котировка установлена на отметке 2,73.

"Хольштайн" Киль не проигрывал в 4 из последних 5 домашних матчей против "Гройтер Фюрта", а "Гройтер Фюрт" проиграл в 5 из предыдущих 8 гостевых матчей.

Прогноз на матч

В таких играх, где нет очевидного фаворита, часто случается ничья. Этот матч может не стать исключением, но рисковать не стоит. Мы же предлагаем поставить на то, что обе команды забьют гол, или же для тех кто не верит в такой исход можно поставить на "Хольштайн" Киль с форой (0).

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.81
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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