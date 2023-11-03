Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках десятого тура чемпионата Германии "Хоффенхайма" на своем поле примет лидера турнирной таблицы "Байер" из Леверкузена. Встреча пройдет 4 ноября.

Хоффенхайм

В прошлом туре подопечные Пеллегрино Матараццо играли против одной из сенсации нового сезона "Штутгарта" и добыли очень важную победу. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Хоффенхайма".

Посреди недели у команды была игра в рамках 1/16 финала Кубка Германии, в которой "Хоффенхайм" не смог проявить себя и уступил "Боруссии" в Дортмунде со счетом 0:1. Интересно, что гости в этой встрече нанесли лишь два удара по воротам соперника.

Байер

“Фармацевты” под руководством Хаби Алонсо успешно начали сезон и играют выше всякой похвалы.

В прошлом туре чемпионата "Байер" на своем поле принимал "Фрайбург" и добыл очень напряженную победу со счетом 2:1.

На данный момент у "Байера" лучший старт в Бундеслиге в своей истории. Ранее 25 очков после девяти туров команда ни разу не набирала.

На неделе "Байер" играл в 1/16 финала Кубка Германии на выезде против "Зайндхаузена" и добыл уверенную победу.

История и прогноз на матч

Последний матч между "Байером" и "Хоффенхаймом" завершился выездной победой первых со счетом 3:1.

"Байер" считается явным фаворитом, но мне кажется, что в этой встрече у команды Хаби Алонсо могут возникнуть проблемы. Буду ставить на исход тотал матча меньше 3,5 с коэффициентом 1.80.

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