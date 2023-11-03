EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер 4 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Хоффенхайм - Байер прогноз
Хоффенхайм Хоффенхайм
Бундеслига Германия 04 ноя 2023, 10:30 Хоффенхайм - Байер
-
- : -
Германия, Sinsheim, Вирсоль Рейн-Некар-Арена
Байер Байер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.8
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках десятого тура чемпионата Германии "Хоффенхайма" на своем поле примет лидера турнирной таблицы "Байер" из Леверкузена. Встреча пройдет 4 ноября.

Хоффенхайм

В прошлом туре подопечные Пеллегрино Матараццо играли против одной из сенсации нового сезона "Штутгарта" и добыли очень важную победу. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Хоффенхайма".

Посреди недели у команды была игра в рамках 1/16 финала Кубка Германии, в которой "Хоффенхайм" не смог проявить себя и уступил "Боруссии" в Дортмунде со счетом 0:1. Интересно, что гости в этой встрече нанесли лишь два удара по воротам соперника.

Байер

“Фармацевты” под руководством Хаби Алонсо успешно начали сезон и играют выше всякой похвалы.

В прошлом туре чемпионата "Байер" на своем поле принимал "Фрайбург" и добыл очень напряженную победу со счетом 2:1.

На данный момент у "Байера" лучший старт в Бундеслиге в своей истории. Ранее 25 очков после девяти туров команда ни разу не набирала.

На неделе "Байер" играл в 1/16 финала Кубка Германии на выезде против "Зайндхаузена" и добыл уверенную победу.

История и прогноз на матч

Последний матч между "Байером" и "Хоффенхаймом" завершился выездной победой первых со счетом 3:1.

"Байер" считается явным фаворитом, но мне кажется, что в этой встрече у команды Хаби Алонсо могут возникнуть проблемы. Буду ставить на исход тотал матча меньше 3,5 с коэффициентом 1.80.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.8
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Денвер Наггетс - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 21:00 Прогноз на матч Денвер Наггетс — Даллас Маверикс 4 ноября 2023 года Денвер Наггетс Коэф.: 1.74 Даллас Маверикс Рекомендуем Мелбет
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед прогноз А-лига Австралия 04 ноя 2023, 04:45 Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Аделаида Юнайтед 4 ноября 2023 года Мельбурн Виктори Коэф.: 1.91 Аделаида Юнайтед Сделать ставку Мелбет
Фулхэм - Манчестер Юнайтед прогноз Премьер-лига Англия 04 ноя 2023, 08:30 Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед 4 ноября 2023 года Фулхэм Коэф.: 1.82 Манчестер Юнайтед Сделать ставку Мелбет
Осасуна - Жирона прогноз Ла Лига Испания 04 ноя 2023, 09:00 Прогноз на матч Осасуна — Жирона 4 ноября 2023 года Осасуна Коэф.: 1.97 Жирона Рекомендуем Мелбет
Салернитана - Наполи прогноз Серия А Италия 04 ноя 2023, 10:00 Прогноз на матч Салернитана — Наполи 4 ноября 2023 года Салернитана Коэф.: 1.71 Наполи Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 18:11 ПСЖ разгромил Монпелье на своем поле Новости футбола Сегодня, 18:05 Лас-Пальмас сенсационно обыгрывает Атлетико Мадрид Новости тенниса Сегодня, 17:44 Идет за трофеем. Джокович выиграл у Руне и вышел в полуфинал Мастерса в Париже Новости тенниса Сегодня, 17:35 Первая ракетка мира Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира 2023 Новости тенниса Сегодня, 16:52 ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о беременности. Ждет ребенка от своего тренера Новости футбола Сегодня, 16:41 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура Новости футбола Сегодня, 16:09 Галатасарай прекратит аренду Ндомбеле Новости бокса Сегодня, 15:38 Эдди Хирн хочет провести в декабре бой между Джошуа и Нганну Новости автоспорта Сегодня, 15:25 Ф1. Спринт-квалификацию гран-при Бразилии досрочно остановили: Ферстаппен финишировал первым Новости футбола Сегодня, 14:23 Легендарный тренер Мирча Луческу завершил карьеру
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Денвер Наггетс — Даллас Маверикс 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Аделаида Юнайтед 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Осасуна — Жирона 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Салернитана — Наполи 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Майнц — Лейпциг 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Бёрнли — Кристал Пэлас 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут 4 ноября 2023 года Футбол 04 ноя 2023 Прогноз на матч Эвертон — Брайтон 4 ноября 2023 года