Прогноз на матч Тотал меньше 3.0 Коэф.: 1.86 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

24 августа на "Истер Роуд" (Эдинбург) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги конференций, в котором "Хиберниан" встретится с "Астон Виллой". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Хиберниан"

Клуб можно отнести ко "2-му эшелону" шотландского футбола. Крайнее, 4-е чемпионство было оформлено еще в 1952-м году, но при этом получается напоминать о себе изредка в кубке. Да и в Премьершипе "Хибз" часто держатся сравнительно высоко. В прошлом сезоне команда стала 5-й - это как раз крайнее место, с которого представители страны отправлялись в еврокубки. Конечно же, только в Лигу конференций, в которой пришлось стартовать еще в июле. И там грянула сенсация: британцы ухитрились уступить "Интер Эскальдес" в Андорре. Впрочем, те 1-2 в головой компенсировали, разгромив дома 6-1. Ну, а потом уже была неожиданность со знаком "+": прошли "Люцерн", экс-чемпиона Швейцарии. Причем все решили уже в родном Эдинбурге, доведя итоговый счет до 3-1. После этого на выезде с головой и 2-2 хватило для общего успеха.

"Астон Вилла" Команда с прошлой осени играет под руководством Унаи Эмери. Ирония в том, что испанец покинул "Вильярреал", с которым закончил на 7-м месте Примеру 2021/2023, для того, чтобы на той же позиции закончить выступление и с новыми подопечными. Правда, если для "желтого субмарина" это был откровенно посредственный результат, то в Бирмингеме все обоснованно рассматривали такой итог неполного сезона как серьезный прогресс при новом менеджере. Вера в то, что будет продолжение, позволила заманить к себе летом не только Пау Торреса, что явно приходил к "своему" тренеру, но и Дзаньоло с Диаби. Правда, АПЛ начался с холодного душа в виде 1-5 от "Ньюкасла". И не понятно, какова будет мотивация англичан, да и самого Эмери, на самый молодой и низкорейтинговый из еврокубков. Статистика личных встреч Старожилы британского футбола ухитрялись избегать официальных матчей на международной арене. Прогноз Букмекеры уверенны в победе англичан. Но пока что это первый поединок, и не стоит переоценивать потенциальную зрелищность. Ждем "тотал меньше 3,0 голов" (коэффициент - 1,86).

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