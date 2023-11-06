Прогноз на матч Хетафе — Кадис 6 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Матч между командами "Хетафе" и "Кадис", который состоится 6 ноября, является встречей 12-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 по московскому времени. В этом матче "Хетафе" будет принимать "Кадис". Вопросы, которые будут обсуждаться перед игрой, включают прогнозы, ставки, коэффициенты и статистику команд.

"Хетафе"

Хозяева поля являются командой с большим количеством ничейных результатов в текущем сезоне, так как у них 6 ничьих. Более половины их набранных баллов были получены благодаря этим результатам. Они редко побеждают, только две победы в активе клуба. На данный момент они занимают 13-е место с 12 очками. В октябре они сыграли вничью с "Сельтой" (2:2), "Бетисом" (1:1) и "Мальоркой" (0:0).

Команда испытывает проблемы с травмами Мауро Арамбарри и Энеса Унала, одного из лучших бомбардиров прошлого сезона.

“Кадис”

Ситуация с результатами "Кадиса" еще хуже. Они провели 4 матча в октябре, из которых проиграли три. Им удалось набрать очки в матче с "Севильей", который закончился со счетом 2:2. Однако после первого тайма они вели со счетом 2:1. Они также прогнозы и ставки прогнозировали поражение от "Атлетико" со счетом 2:3, от "Жироны" 0:1 и "Валенсии" 0:2. В Примере у них уже 7 матчей подряд без победы, из которых 4 обернулись поражением. В турнирной таблице они занимают 15-е место с 10 очками.

Прогноз на матч

Коэффициенты на победу "Хетафе" и "Кадиса" составляют соответственно 1.96 и 4.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20. Обе команды находятся в недостаточно хорошей форме и редко побеждают. Однако "Хетафе" может иметь преимущество благодаря своей домашней форме, в которой они до сих пор не проигрывали в текущем сезоне.

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