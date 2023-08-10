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Прогноз на матч Хетафе - Барселона 13 августа 2023 года

Прогноз на матч Хетафе - Барселона 13 августа 2023 года
Хетафе Хетафе
Ла Лига Испания 13 авг 2023, 15:30 Хетафе - Барселона
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Испания, Getafe, Колизей Альфонсо Перес
Барселона Барселона
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.81
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13 августа на "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе) пройдет матч 1-го тура Примеры, в котором "Хетафе" встретится с "Барселоной". Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

"Хетафе"

Клуб при Пепе Бордаласе считался не просто крепким середняком - этот тренер, приняв коллектив в Сегунде, выводил его на пике в плей-офф Лиги Европы. Но в 2021-м сотрудничество иссякло, и наставник ушел. Чтобы, как оказалось, вернуться в разгар прошлой темпорады, но уже с задачей спасать "синих" от вылета. Получилось, хотя волноваться пришлось до самой развязки. Да, "подмадридцы" в итоге набрали 42 очка и финишировали 15-ми, но у вылетевшего "Вальядолида" было всего на 2 пункта меньше. Понятно, что нужно было прибавлять, но пока что средств хватило только на Чоко Лосано, нападающего с 1-м голом за прошлый сезон в составе "Кадиса". Выкупили контракты арендованных ранее Порту и Альдерете, да арендовали с прицелом на место основного голкипера Даниэла Фузато из "Ибицы" - не особенно впечатляет.

"Барселона"

Команда в прошлом сезоне вернулась на 1-е место в Примере. Более того, Хави успел до этого еще и у мадридского "Реала" Суперкубок выиграть. Хотя были и неудачи - в еврокубках (2-й кряду невыход из группы Лиги чемпионов) и Копе дель Рей (разгром дома в ответном полуфинале от "сливочных"). К этому нужно добавить разборки вокруг возможного подкупа судей и хронические финансовые проблемы, усугубленные работами над стадионом. Бюджет пытаются выровнять, прощаясь с "сенаторами" - Альбой и Бускетсом (плюс ушли Умтити, Нико Гонсалес, Кольядо, Тринкау и прочие). В итоге получилось подписать мощное усиление бесплатно, как свободные агенты - Гюндоган и Иньиго Мартинес, а Ромеу вернулся всего за 5 миллионов. Под вопросом будущее Дембеле, но к такому в исполнении Усмана уже привыкли.

Статистика личных встреч

За 3 последних поединка было забито всего 1 гол. В итоге при минимальной победе "Барселоны" зафиксировали 2 "нулевые" ничьи.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе "кулес". Но поддержим их другой прогноз - насчет итоговых "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,81).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.81
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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