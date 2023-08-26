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Прогноз на матч Хетафе - Алавес 28 августа 2023 года

Прогноз на матч Хетафе - Алавес 28 августа 2023 года
Хетафе Хетафе
Ла Лига Испания 28 авг 2023, 13:30 Хетафе - Алавес
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Испания, Getafe, Колизей Альфонсо Перес
Алавес Алавес
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 1.5
Коэф.: 1.72
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28 августа на "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе) пройдет матч 3-го тура Примеры Испании, в котором "Хетафе" встретится с "Алавесом". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Хетафе"

Клуб по ходу прошлого сезона воссоединился с Пепе Бордаласом. Именно этот специалист смог не просто поднять "синих" из Сегунды - он с ними играл в плей-офф Лиги чемпионов. Старый-новый наставник начал с того, что выиграл весной борьбу за выживание. Сейчас, безусловно, хотелось бы постепенно прибавлять. Но пока что результаты намекают на то, что, скорее всего, снова придется бороться за сохранение "прописки". Впрочем, начать могли еще хуже, но в стартовом туре "Хетафе", как в лучшие времена, выстроил оборону так, что, пусть и переходя границы дозволенной жесткости, взяли ничью 0-0 с самой "Барселоной". Но это, возможно, отобрало слишком много сил, и в итоге через неделю команда была просто разгромлена со счетом 3-0, пусть и довольно крепким соперником, "Жироной".

"Алавес"

Команда была вынуждена провести прошлый сезон в Сегунде. Но получилось не задержаться там, пусть даже нынешний наставник, Луис Гарсия Пласа, финишировал там только на 4-й позиции, а в плей-офф вырвали "путевку" в Ла Лигу только за счет победы, вырванной за счет пенальти, реализованном на последней минуте поединка. Но перспективы проекта в Примере, при всех попытках укрепить состав, были довольно мрачными. И не зря в стартовом туре "пожиратели бобов" начинали с поражения на поле "Кадиса", пусть и минимального. Но 21-го августа в гости приезжала "Севилья", которую получилось обыграть, перестрелять со счетом 4-3. Героем стали Риоха (1-й гол и 2 ассиста) и Кике Гарсия ("дубль", причем за весь прошлый чемпионат в "Осасуне" он забил столько же, 2 гола).

Статистика личных встреч

Вот уже 6 очных матчей стороны строго играли вничью. В том числе и в феврале прошлого календарного года, когда все закончилось 2-2.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом "Хетафе", который играет дома. Но, в любом случае, очень уж скучно не будет - ждем "тотал больше 1,5 гола" (коэффициент - 1,72).

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Прогноз на матч Тотал больше 1.5
Коэф.: 1.72
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