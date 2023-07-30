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Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года
Мольде Мольде
Лига Чемпионов 02 авг 2023, 13:00 Мольде - ХИК
-
- : -
Международные, Reknes, Aker Stadion
ХИК ХИК
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.94
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2 августа на "Бравида Арена" (Гетеборг) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Хеккен" встретится с "КИ Клаксвик". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Хеккен"

Клуб в последние годы добился своих главных успехов за всю свою более чем 80-летнюю историю. Сначала, в 2016-м и 2019-м, брали кубок страны, ну, а в прошлом сезоне команда, что до этого только пару раз была в тройке лидеров, оформила первый чемпионский титул. Его сейчас пытаются защитить, но есть мощная конкуренция в лице как привычного фаворита, "Мальме", так и резко прибавившего "Эльфсборга". Зато "осы" смогли снова одержать победу в кубке Швеции. А дебют в Лиге чемпионов принес уверенный проход "Нью Сэйнтс", когда валлийцев обыграли в обоих матчах (3-1 дома, 2-0 в Уэльсе). На Фарерских островах так просто не было - все закончилось нулевой ничьей. Это скорее результат в пользу гостей, но шведам все равно нужно дома выигрывать.

"КИ Клаксвик"

Команда уже может считать себя не только действующим, но и будущим чемпионом страны. 16 побед в 16 первых турах убивают напрочь интригу там и позволяют подопечным Магне Хосета на попытке впервые пройти квалификацию и сыграть в групповом этапе хотя бы какого-то международного турнира. Казалось, что отбор в Лигу чемпионов для "бело-синих" так же быстро, как и в 2022-м году, когда их выбил 1-й противник, "Буде-Глимт". На этот раз жребий подкинул еще более статусного соперника в лице "Ференцвароша". Но, отстояв дома нулевую ничью, фарерцы в Будапеште сенсационно разгромили подопечных Черчесова (после тех 0-3 Станислав Саламович был сразу уволен). Принимая дома шведов, не забили ни единого мяча, но, впрочем, и не пропустили.

Статистика личных встреч

Клубы все-таки играют на евроарене не часто и не долго. Но раньше они даже товарищеских матчей не проводили.

Прогноз

Букмекеры ставят, причем безоговорочно, на "Хеккен". Но "КИ Клаксвик" уже удивлял всех - рекомендуем использовать для пари вариант с форой "+1,5 гола" на гостей (коэффициент - 1,94).

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Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.94
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