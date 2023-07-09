Прогноз на матч П1(-2) Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

12 июля на "Бравида Арена" (Гетеборг) пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Хекен" сыграет против "Нью-Сейнтс". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Хекен"

Клуб при всей своей более чем 80-летней истории на пик вышел в прошлом году, выиграв дебютный чемпионский титул. Кроме того, уже в 2023-м "осы" прибавили и кубок, правда, он стал уже 3-м (до этого завоевывали трофей в 2016-м и 2019-м). На вершине не получилось удержаться, в Аллсвенскан сейчас доминирует "Мальме", а представитель Гетеборга надеяться остаться хотя бы в топ-3. И заодно хотят проявить себя на международной арене. Когда-то шведы хотя бы пару первых противников в отборе выбивали. Но в 4-х крайних стартах было пройдено только 1-го оппонента, "Лиепаю". В 2021-м, во время последней квалификации, в Лигу конференций, получилось дома обыграть "Абердин" 2-0, но в Шотландии были разгромные 1-5.

"Нью-Сейнтс"

Команда - яркий пример того, что национальная сборная может играть на достойном уровне, но в плане клубного формата страна ничего из себя не представляет. "Святые", выиграв весной, оформили уже 15-й чемпионский титул (и 2-й кряду), кроме того, у них по 8 кубков Уэльса и Кубка Лиги. Но на международной арене валлийцы могут считать прорывом 2021-й год, когда получилось пройти "Гленторан" и "Кауно Жальгирис", да и "Виктории Пльзень" проиграли только по пенальти. Но уже прошлым летом, вымучив проход за счет гола в экстра-тайме над "Линфилдом", потом проиграли (0-2, 0-0) "Викингуру" (Рейкьявик).

Статистика личных встреч

Клубы пусть и довольно часто выступают в еврокубках, но, как правило, вылетают быстро, еще в квалификации. Так что не удивительно, что они впервые пересекаются между собой на футбольном поле.

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Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграет имеющий активную игровую практику дома. С учетом того, что играют в Швеции, рекомендуем ставить на то, что хозяева выиграют при форе "-2 гола" (коэффициент - 1,69).