Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года

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В рамках 14-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Халл Сити и Престоном. Встреча пройдет на МКМ Стэдиум 28 октября. Начало игры запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Халл Сити

«Тигры» довольно неплохо начали новый сезон, однако уже сейчас ясно, что команде сложно будет вернуться в элиту английского футбола, где она уже не выступала достаточно давно.

После 13-ти сыгранных туров в активе Халл Сити 20 очков. Команда пять раз победила, три раза проиграла и аж пять раз сыграла вничью. В 13-ти матчах национального первенства Халл Сити забил девятнадцать голов, но при этом пропустил достаточно немало – шестнадцать раз.

В целом же форма команды достаточно на высоком уровне, хотя даже в победных матчах Халл иногда выглядел не лучшим образом.

Престон

В Премьер Лиге Престон не выступал с начала 1960-х годов. В этом сезоне команда как никогда близка, чтобы попытаться повыситься в классе. Престон в этом сезоне пока закрепился в числе лидеров Чемпионшипа с претензиями на повышение в классе. На данный момент команда идет на четвертой позиции, имея в своем активе 22 очка.

Также стоит отметить, что Престон уже выбыл из розыгрыша Кубка Английской Лиги. Там команда в серии послематчевых пенальти уступила аутсайдеру Второй Лиги Солфорду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Халл на своем поле не может победить в пяти матчах подряд.

Престон не может победить уже в шести матчах кряду.

Последние два поединка между этими командами завершились безголевыми ничьими.

Прогноз

Гости уже не выглядят так убедительно как на старте сезона, но и Халл звезд с неба не хватает. Думаю, в такой ситуации соперники смогут выдать достаточно результативный матч и обменяются забитыми голами.

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