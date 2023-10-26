EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года

Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Халл Сити - Престон прогноз
Халл Сити Халл Сити
Чемпионшип Англия 28 окт 2023, 10:00 Халл Сити - Престон
-
- : -
Англия, Hull, The MKM Stadium
Престон Престон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.79
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 14-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Халл Сити и Престоном. Встреча пройдет на МКМ Стэдиум 28 октября. Начало игры запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Халл Сити

«Тигры» довольно неплохо начали новый сезон, однако уже сейчас ясно, что команде сложно будет вернуться в элиту английского футбола, где она уже не выступала достаточно давно.

После 13-ти сыгранных туров в активе Халл Сити 20 очков. Команда пять раз победила, три раза проиграла и аж пять раз сыграла вничью. В 13-ти матчах национального первенства Халл Сити забил девятнадцать голов, но при этом пропустил достаточно немало – шестнадцать раз.

В целом же форма команды достаточно на высоком уровне, хотя даже в победных матчах Халл иногда выглядел не лучшим образом.

Престон

В Премьер Лиге Престон не выступал с начала 1960-х годов. В этом сезоне команда как никогда близка, чтобы попытаться повыситься в классе. Престон в этом сезоне пока закрепился в числе лидеров Чемпионшипа с претензиями на повышение в классе. На данный момент команда идет на четвертой позиции, имея в своем активе 22 очка.

Также стоит отметить, что Престон уже выбыл из розыгрыша Кубка Английской Лиги. Там команда в серии послематчевых пенальти уступила аутсайдеру Второй Лиги Солфорду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Халл на своем поле не может победить в пяти матчах подряд.
  • Престон не может победить уже в шести матчах кряду.
  • Последние два поединка между этими командами завершились безголевыми ничьими.

Прогноз

Гости уже не выглядят так убедительно как на старте сезона, но и Халл звезд с неба не хватает. Думаю, в такой ситуации соперники смогут выдать достаточно результативный матч и обменяются забитыми голами.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.79
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Челси - Брентфорд прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 07:30 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Челси Коэф.: 1.85 Брентфорд Рекомендуем 1хБет
Бавария - СК Дармштадт прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Бавария Коэф.: 1.82 СК Дармштадт Сделать ставку MelBet
Вердер - Унион прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Вердер Коэф.: 1.57 Унион Сделать ставку MelBet
Борнмут - Бернли прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Борнмут Коэф.: 1.67 Бернли Рекомендуем MelBet
Арсенал - Шеффилд Юнайтед прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Арсенал Коэф.: 1.84 Шеффилд Юнайтед Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 16:42 ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли Новости футбола Сегодня, 16:00 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года