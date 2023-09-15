Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

15 сентября в матче шестого тура английского Чемпионшипа состоится матч между Халл Сити и Ковентри Сити. Хозяева поля попытаются закрепиться в первой шестерке турнирной таблицы, но для этого им нужно обязательно побеждать.

Халл Сити

“Тигры” довольно неплохо ворвался в новый сезон и уже сейчас ясно, что команда ставит задачу перед собой вернуться в элиту английского футбола, где она уже не выступала достаточно давно.

После пяти сыгранных туров в активе Халл Сити 10 очков. Команда три раза победила, раз проиграла и раз сыграла вничью. В пяти матчах национального первенства Халл Сити забил девять голов, но при этом пропустил достаточно немало – шесть раз.

В целом же форма команды достаточно на высоком уровне, хотя и даже в победных матчах “тигры” иногда выглядели не лучшим образом.

Ковентри Сити

В отличии от соперника, эта команда ставит задачу закрепиться в середине турнирной таблицы и не думать о том, чтобы бороться за выживание. После пяти туров Ковентри Сити набрал шесть очков, но при этом добыл лишь одну победу. Еще три раза коллектив сыграл вничью и один матч проиграл.

В пяти играх гости забили восемь мячей и шесть раз пропустили в свои ворота. Сейчас Ковентри Сити идет на 14-й строчке турнирной таблицы и пока не думает о том, чтобы бороться за выживание.

Прогноз на матч

Букмекеры затрудняются при выборе фаворита и установили на обе команды примерно одинаковые котировки. Мне кажется, что в этой встрече обе команды должны забить.

Буду ставить на этот исход с коэффициентом 1.65.

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