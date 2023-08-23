В матче 4-го тура Чемпионшипа сыграют Халл Сити и Бристоль Сити. Встреча пройдет на арене "Кингстон Коммьюникейшн" 25 августа.

Халл Сити

В трех стартовых турах второго по силе дивизиона Англии “тигры” набрали шесть очков. На их счету две победы и одно поражение. Примечательно, что за три матча Халл Сити забил семь мячей.

В первом туре “тигры" на выезде проиграли Норвичу со счетом 1:2, после чего на своем поле разгромили Шеффилд Уэнсдей со счетом 4:2. В минувшем туре Халл Сити на выезде был сильнее Блекбэрна – 2:1.

В целом же игра команды выглядит довольно неплохо, но невооруженным взглядом видно, что существуют определенные проблемы при игре в обороне, так как в каждой из встреч “тигры” непременно пропускают в свои ворота.

Бристоль Сити

Новый сезон Бристоль Сити начал весьма разнообразно. В трех стартовых турах команда успела по разу выиграть, проиграть и сыграть вничью. Сейчас коллектив расположился на 14-й строчке в турнирной таблице с четырьмя балами в активе.

В стартовом туре Чемпионшипа Бристоль Сити дома сыграл вничью с Престоном – 1:1, после чего на выезде минимально обыграл Милоулл – 1:0, а потом дома проиграл Бирмингему со счетом 0:2.

Статистика встреч

Между собой команды в своей истории провели 76 матчей и преимущество в личных встречах на стороне Бристоль Сити, который побеждал 32 раза против 22 побед у Халл Сити. Прошлая встреча команда на "Кингстон Коммьюникейшн" завершилась победой местной команды со счетом 2:1.

Прогноз на матч

Соперники примерно одинакового уровня, хотя стоит отметить более удачный старт от “тигров”. Думаю, что в этой игре гости попытаются засушить игру и не смогут забить. Буду ставить на исход “обе забьют – нет”.