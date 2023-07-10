Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.9 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

13 июля на "Техтаан кенття" (Валкеакоски) пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Хака" сыграет против "Крузейдерс". Поединок начнется в 18:00 по европейскому времени.

"Хака"

Клуб достаточно неплох. За почти 90 лет своей истории он 9 раз становился чемпионом Финляндии и 12 раз брал кубок (прибавив в 1995-м еще и Кубок Лиги). С другой стороны, последние трофеи были взяты в середине первого десятилетия этого века, и совсем недавно команда вылетала в Юккенен. Так что 4-е место в прошлом сезоне стало хорошим результатом для нынешних "черно-белых". Которое, к слову, и близко не получается повторить сейчас - наоборот, все более актуальной выглядит перспективы полноценной борьбы за выживание. Но, конечно, хочется проявить себя и в Лиге конференций. Ведь в последний раз коллектив играл 15 лет назад, в квалификации тогда еще существующего Кубка УЕФА. Кстати, тогда "Хака" прошла как раз британцев, ирландский "Корк Сити", после чего их выбил "Брондбю".

"Крузейдерс" Команда в последние годы практически не заканчивают сезон без яркого успеха в виде трофея. В 2015-2018 было выиграно 3 чемпионства (из 7 за всю историю). Потом "топоры" были максимум 3-ми, зато трижды, в том числе и в прошлом розыгрыше, именно они были победителями в кубке Северной Ирландии. Это позволило снова выйти в еврокубки. В прошлые разы, что в 2019-м, что в 2022-м, получалось выбить первого противника, вылетая от следующего. Прошлым летом "The Crues" прошли "Брунос Магпис" из Гибралтара, но, конечно же, изначально не имели шансов против такого опытного оппонента, как "Базеля". Хотя если в Швейцарии было поражение 0-2, то домашний поединок в Белфасте закончился вничью 1-1. Статистика личных встреч Впервые эта пара команд сыграет между собой. Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram Прогноз Букмекерские конторы уверены в победе Хаки, причем беспроблемной. Но оба клуба в последнее время не в форме, так что рекомендуем ставить на "итого меньше 2,5 забитых голов" (коэффициент - 1,90).