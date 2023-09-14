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Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Хайденхайм - Вердер 17 сентября 2023 года
Хайденхайм Хайденхайм
Бундеслига Германия 17 сен 2023, 09:30 Хайденхайм - Вердер
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Германия, Heidenheim, Voith-Arena
Вердер Вердер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.66
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17 сентября на "Фойт-Арена" (Хайденхайм) пройдет матч 4-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором "Хайденхайм" встретится с "Вердером". Старт поединка запланирован на 15:30 по европейскому времени.

"Хайденхайм"

Клуб существует аж с 1847-го года, а футбольная секция в нем - с 1911-го. Но только при нынешнем наставнике начал представлять из себя серьезную футбольную силу. Франк Шмидт тут закончил карьеру игрока, в 2007-м, и сразу пересел в кресло главного тренера. Тогда "красно-синие" выступали на уровне Оберлиги, это четвертый "этаж" местного футбола. В 2014-м они уже запрыгнули в Бундеслигу 2, а весной - выиграли ее. Но в "элите" абсолютному дебютанту невероятно сложно. Он начинал с поражений "Вольфсбургу" (0-2 на выезде) и "Хоффенхайму" (2-3 дома, хотя вели в пару мячей до 77-й минуты). Тем неожиданнее был успех в Дортмунде, где новичок дважды пропустил уже к исходу четверти часа, но успел вырвать ничью, ответив своими голами после перерыва.

"Вердер"

Команда прекрасно смотрелась год назад, после подъема из второго дивизиона страны. Но, по большому счету, запала Фюллькругу и компании хватило только на стартовый отрезок, до чемпионата мира. Потом уже в основном "музыканты" не удивляли, но все равно и 36 набранных очков с головой хватило для того, чтобы занять тринадцатое итоговое место, то есть уберечься от возвращения в Бундеслигу 2. Пока что далеко не все получается и в новом сезоне. Он начался с 2-3 против скромной "Виктории Кельн", в кубке страны, после чего проиграли не только "Баварии", в матче-открытии (0-4 в родном Бремене), но и "Фрайбургу" (0-1 в гостях). И только с "Майнцем" прорвало: уже на третьей минуте Дукш реализовал пенальти, а закончили все, только доведя до разгромных 4-0.

Статистика личных встреч

Стороны в последний раз пересекались на уровне второго дивизиона страны, в позапрошлом сезоне. Тогда они обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекеры считают, что у хозяев немного больше шансов на успех. Но обе стороны играют нестабильно, зато зрелищно. Рекомендуем ставить на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.66
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