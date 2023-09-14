"Вердер"

Команда прекрасно смотрелась год назад, после подъема из второго дивизиона страны. Но, по большому счету, запала Фюллькругу и компании хватило только на стартовый отрезок, до чемпионата мира. Потом уже в основном "музыканты" не удивляли, но все равно и 36 набранных очков с головой хватило для того, чтобы занять тринадцатое итоговое место, то есть уберечься от возвращения в Бундеслигу 2. Пока что далеко не все получается и в новом сезоне. Он начался с 2-3 против скромной "Виктории Кельн", в кубке страны, после чего проиграли не только "Баварии", в матче-открытии (0-4 в родном Бремене), но и "Фрайбургу" (0-1 в гостях). И только с "Майнцем" прорвало: уже на третьей минуте Дукш реализовал пенальти, а закончили все, только доведя до разгромных 4-0.

Статистика личных встреч

Стороны в последний раз пересекались на уровне второго дивизиона страны, в позапрошлом сезоне. Тогда они обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекеры считают, что у хозяев немного больше шансов на успех. Но обе стороны играют нестабильно, зато зрелищно. Рекомендуем ставить на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).