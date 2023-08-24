Прогноз на матч Победа Норвич Сити Коэф.: 2.19 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

26 августа в матче 4-го тура Чемпионшипа состоится встреча Хаддерсфилда и Норвич Сити. Встреча пройдет на арене Стадион Джона Смита.

Хаддерсфилд

Весьма прогнозируемо команда не блещет в новом сезоне и ее главной задачей, увы, будет борьба за выживание. После стартовых трех туров коллектив набрал лишь одно очко и расположился на 21-й строчке в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона Хаддерсфилд проиграл на выезде Плимуту со счетом 1:3, после чего было домашнее поражение от Лестер Сити со счетом 0:1. Единственно очко команда набрала в прошлом туре в выездной встрече против Мидлсбро - 1:1.

В целом же Хаддерсфилд слабо играет в обороне, пропустив в каждом из матчей нового сезона. Также команда мало забивает и предпосылок к изменениям в лучшую сторону пока нет.

Норвич Сити

“Канарейки” являются одними из кандидатов на повышение в классе и такие соперники как Хаддерсфилд не должны представлять для них большой опасности. После трех туров Норвич набрал семь баллов и пока идет без поражений. В турнирной таблице команда разместилась на третьей строчке.

В первом туре нового сезона “Канарейки” обыграли КПР со счетом 2:1, после чего была результативная ничья с Саутгемптоном – 4:4. В минувшем туре Норвич играл на своем поле против Миллуола и добыл уверенную победу со счетом 3:1.

В целом, Норвич – одна из самых результативных команд этого сезона. В трех играх они забили девять мячей, что выглядит очень внушительно.

Прогноз на матч

Хаддерсфилд не должен представлять никакой угрозы для гостей, поэтому будем ставить на чистую победу Норвича за 2.19.



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