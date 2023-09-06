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Прогноз на матч Грузия - Испания 8 сентября 2023 года

Прогноз на матч Грузия - Испания 8 сентября 2023 года
Грузия Грузия
Чемпионат Европы 08 сен 2023, 12:00 Грузия - Испания
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Международные, Tbilisi, Boris Paichadze Dinamo Arena
Испания Испания
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 1.87
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8 сентября Грузия и Испания встретятся в отборочном матче чемпионата Европы-2024. В их группе Шотландия уже обеспечила себе выход в финальную часть турнира, в то время как испанцы провели лишь две встречи на групповом этапе.

Грузия

После трех матчей отборочного турнира грузинская сборная занимает второе место в группе. После одной победы, ничьей и поражения у команды четыре балла. Столько же у команды Норвегии.

В первых играх отбора Грузия победила Кипр, сыграла вничью с Норвегией и проиграла Шотландии.

Несмотря на то, что впереди предстоит еще длинный путь отбора, уже сейчас можно сказать, что Грузия стала конкурентноспособной командой и даже в матчах с грандами европейского футбола грузины выглядят достойно.

Чтобы сохранить шансы на выход на чемпионат Европы-2024, грузинам следует обязательно побеждать испанцев.

Испания

Испанцы провели лишь два матча в отборочном цикле, но уже успели потерпеть поражение от Шотландии. В другом матче испанцы обыграли Норвегию.

После двух сыгранных матчей испанцы занимают четвертое место в группе из пяти команд. Несмотря на это, мало кто сомневается, что Испания выйдет из группы, так как в их составе присутствуют игроки из сильнейших клубов Европы.

Статистика и прогноз

В пяти встречах между командами на счету Испании пять побед. В рейтинге ФИФА Грузия идет на 78-м месте, а Испания на 10-м.

Испанцы должны побеждать, но есть мнение, что победа не будет легкой. Несмотря на это, я буду ставить на победу Испании с форой -1.5 с коэффициентом 1.87.

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Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 1.87
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