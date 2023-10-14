Прогноз на матч Греция — Нидерланды 16 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Нидерланды Коэф.: 1.91 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Греции и Нидерландов. Матч пройдет на OPAP Арене в Афинах в понедельник, 16 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Греция

Победители чемпионата Европы-2004 демонстрируют нестабильную игру в последние годы. Они не пробились через квалификацию в финальную часть турнир двух последних чемпионатов Европы.

В этом году у них появился реальный шанс вернуться на европейское первенство и попытаться сотворить очередную громкую сенсацию.

В группе с французами греки сразу поняли, что борьбу за первое место вести не придется. Однако за второе место им предстоит непростая борьба с Нидерландами, которые не могут найти свою игру в последнее время.

Нидерланды

Для сборной Нидерландов эта встреча является ключевой. Если они не добудут очки в противостоянии с греками, их положение в турнирной таблице может стать критическим.

Сборная Нидерландов в предыдущих матчах откровенно не блистала. Сейчас подопечные Рональда Кумана уступают грекам три очка, однако сыграли на одну игру меньше.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Греки на своем поле не знают поражений уже в семи матчах кряду.

Голландцы проиграли лишь один выездной матч из последних 10-ти.

Команды сыграли между собой 9 матчей. Ощутимый перевес на стороне гостей.

Прогноз

Гости выглядят явным фаворитом и однозначно приедут за победой. На триумф нидерландской команды букмекеры дают хороший коэффициент. Это и будет моей ставкой.

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