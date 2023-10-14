EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Греция — Нидерланды 16 октября 2023 года

Прогноз на матч Греция — Нидерланды 16 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Греция - Нидерланды прогноз
Греция Греция
Чемпионат Европы 16 окт 2023, 14:45 Греция - Нидерланды
-
- : -
Международные, Athens, OPAP Arena
Нидерланды Нидерланды
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Нидерланды
Коэф.: 1.91
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Греции и Нидерландов. Матч пройдет на OPAP Арене в Афинах в понедельник, 16 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Греция

Победители чемпионата Европы-2004 демонстрируют нестабильную игру в последние годы. Они не пробились через квалификацию в финальную часть турнир двух последних чемпионатов Европы.

В этом году у них появился реальный шанс вернуться на европейское первенство и попытаться сотворить очередную громкую сенсацию.

В группе с французами греки сразу поняли, что борьбу за первое место вести не придется. Однако за второе место им предстоит непростая борьба с Нидерландами, которые не могут найти свою игру в последнее время.

Нидерланды

Для сборной Нидерландов эта встреча является ключевой. Если они не добудут очки в противостоянии с греками, их положение в турнирной таблице может стать критическим.

Сборная Нидерландов в предыдущих матчах откровенно не блистала. Сейчас подопечные Рональда Кумана уступают грекам три очка, однако сыграли на одну игру меньше.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Греки на своем поле не знают поражений уже в семи матчах кряду.
  • Голландцы проиграли лишь один выездной матч из последних 10-ти.
  • Команды сыграли между собой 9 матчей. Ощутимый перевес на стороне гостей.

Прогноз

Гости выглядят явным фаворитом и однозначно приедут за победой. На триумф нидерландской команды букмекеры дают хороший коэффициент. Это и будет моей ставкой.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Нидерланды
Коэф.: 1.91
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Северная Ирландия Коэф.: 1.57 Сан-Марино Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года Украина Коэф.: 1.8 Северная Македония Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года Словения Коэф.: 1.56 Финляндия Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года Болгария Коэф.: 1.58 Литва Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года Италия Коэф.: 1.99 Мальта Сделать ставку 1xBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:03 «Почему бы и нет». Глава Саудовской лиги намекнул на переход Мюллера Новости футбола Сегодня, 03:31 Саутгейт не понимает недовольство болельщиков в адрес Хендерсона Новости футбола Сегодня, 02:59 Бавария интересуется голкипером Боруссии Дортмунд Новости футбола Сегодня, 02:26 ВИДЕО. Англия обыграла Австралию в товарищеском матче Новости футбола Сегодня, 02:00 Мбаппе побил рекорд легендарного Платини в сборной Франции Новости футбола Вчера, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола Вчера, 17:40 Сколько получил Роналду? Названы оценки игроков за матч Португалия – Словакия Новости футбола Вчера, 16:57 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Новости футбола Вчера, 16:53 Первые победители квалификации. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро 2024 Новости футбола Вчера, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дания — Казахстан 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Венгрия — Сербия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч США — Германия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мексика — Гана 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк 15 октября 2023 года