"Атлетико Минейро"

Клуб очень долго, ровно пол века, шел к своему чемпионству. Пока наконец-то в 2021-м году Халк и компания в прекрасном стиле выиграли первенство в Серии А. После того пика идет спад, который продолжается вот уже 2-й розыгрыш кряду. 2022-й год принес только 7-е место в Бразилейрао. Сейчас "петушки", пройдя в квалификации "Карабобо" и "Мильонариос", смогли набрать 10 очков в группе Копе Либертадорес. Причем там сначала проиграли на старте, "Либертаду" и "Атлетико Паранаэнсе", но потом обеспечили себе выход в плей-офф главного континентального турнира Южной Америки. Но это компенсация дальнейшего спада в Серии А. Там вроде бы тоже после непростого старта набрали обороты, даже выиграв 4 матча из 5, но потом были сначала ничьи, а потом и поражения "Форталезе" и "Коринтиансу" после 2-2 в дерби с кризисной "Америкой". Да и с "Гояс" была только нулевая ничья.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в чемпионате 2021-го года. Тогда они обменялись домашними победами в результативных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев достаточно сил для очередного успеха. Согласимся и поставим на победу "Гремио" (коэффициент - 2,35).