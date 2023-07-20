Прогноз на матч Гремио - Атлетико Минейро 23 июля 2023 года
23 июля на "Арена ду Гремиу" (Порту-Алегри) пройдет матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Гремио" сыграет против "Атлетико Минейро". Поединок начнется в 02:00 по европейскому времени.
"Гремио"
Команда имеет традиционно высочайшие амбиции и немалую популярность. Но после длительного достаточно успешного, стабильного отрезка "мушкетеры" провалили позапрошлый сезон, вылетев в итоге из Серии А. Вернуться получилось уже через год, с 1-й же попытки, и, кажется, подобное "чистилище" пошло на пользу гранду. Он не просто закрепился в Бразилейрао - получается держаться в числе лучших в нынешнем розыгрыше. Пока что там только "Ботафого" серьезно оторваться в турнирной таблице, но подопечные Ренато Гаушо ухитрялись возглавить "пелотон". Причем набирали обороты постепенно - если в первых 6 турах было только 2 победы, то потом выиграли 6 из 7 матчей (кроме 0-3 с "Фламенго"). Да, с "Ботафого" в июле ничего не получилось, уступили 0-2 дома. Но зато выбили в кубке "Баию" - по пенальти, после 1-1 в обоих поединках.
"Атлетико Минейро"
Клуб очень долго, ровно пол века, шел к своему чемпионству. Пока наконец-то в 2021-м году Халк и компания в прекрасном стиле выиграли первенство в Серии А. После того пика идет спад, который продолжается вот уже 2-й розыгрыш кряду. 2022-й год принес только 7-е место в Бразилейрао. Сейчас "петушки", пройдя в квалификации "Карабобо" и "Мильонариос", смогли набрать 10 очков в группе Копе Либертадорес. Причем там сначала проиграли на старте, "Либертаду" и "Атлетико Паранаэнсе", но потом обеспечили себе выход в плей-офф главного континентального турнира Южной Америки. Но это компенсация дальнейшего спада в Серии А. Там вроде бы тоже после непростого старта набрали обороты, даже выиграв 4 матча из 5, но потом были сначала ничьи, а потом и поражения "Форталезе" и "Коринтиансу" после 2-2 в дерби с кризисной "Америкой". Да и с "Гояс" была только нулевая ничья.
Статистика личных встреч
В последний раз стороны играли в чемпионате 2021-го года. Тогда они обменялись домашними победами в результативных поединках.
Прогноз
Букмекерские конторы считают, что у хозяев достаточно сил для очередного успеха. Согласимся и поставим на победу "Гремио" (коэффициент - 2,35).
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