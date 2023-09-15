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Прогноз на матч Гранада - Жирона 18 сентября 2023 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Прогноз на матч Гранада - Жирона 18 сентября 2023 года
Гранада Гранада
Ла Лига Испания 18 сен 2023, 15:00 Гранада - Жирона
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- : -
Испания, Granada, Эстадио Нуэво Лос Карменес
Жирона Жирона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.82
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18 сентября на "Нуэво Лос Карменес" (Гранада) пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором "Гранада" встретится с "Жироной". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Гранада"

Клуб недавно пережил короткий, но яркий период прогресса. Когда он в прошлый раз был в Сегунде, на тренерский пост пришел Диего Мартинес Пенас. И тот добился не просто выхода в Примеру - поднялись сразу же там на седьмое место. Это позволило стартовать в 2020-м в Лиге Европы, где в итоге испанцев остановил только "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале. Но вскоре наставник ушел, и без него проект быстро сдулся. В 2022-м он проиграл спор за выживание - не хватило буквально одного очка для того, чтобы подняться на "спасительное" семнадцатое место. В итоге пришлось годик поболтаться на уровне Сегунды, благо, квалификации Пако Лопеса, нового наставника, хватило, чтобы подняться "с ходу", заодно выиграв второй дивизион. Но в элите пока что сложно. Впрочем, уже получилось выиграть у "Мальорки", а уступили сильным соперникам - "Атлетико", "Райо Вальекано" и "Реалу Сосьедад".

"Жирона"

Команда уже однажды пробивалась в Примере, и тогда провела на таком уровне 2 года. Понизившись, "жирондинцы" трижды пытались снова подняться в Ла Лигу. В 2022-м получилось - подопечные Мичела смогли выиграть стыковые поединки. А потом удивили всех, замкнув итоговые топ-10 турнирной таблицы Примеры - а вплоть до последних туров даже претендовали на еврокубки. Но все помнят прошлый опыт, когда дебютант сдулся во время пресловутого "второго сезона". Сейчас, похоже, такого избежат, по крайней мере, старт новой темпорады вышел прекрасным. Сначала вырвали ничью на поле "Реала Сосьедад", после чего обыграли "Хетафе", "Севилью" и "Лас-Пальмас".

Статистика личных встреч

Стороны "успешно" избегали игр друг с другом. Они пересеклись только в сезоне 2010/2011 годах, в Сегунде, обменявшись победами.

Прогноз

Букмекеры считают шансы практически равными. Но гости опытнее и мощно стартовали - ждем победы "Жироны" при форе "0" (коэффициент - 1,82).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.82
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