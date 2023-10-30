Прогноз на матч Гранада — Вильярреал 30 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 2.15 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 11-го тура испанского чемпионата состоится матч между "Гранадой" и "Вильярреалом". Встреча очень важна для обеих команд, которые сейчас ведут борьбу за выживание. Матч пройдет 30 октября 2023 года.

“Гранада”

После десяти матчей в активе этой команды лишь шесть очков. Сейчас они занимают предпоследнее место в турнирной таблице, уступая "Сельте" по разнице забитых и пропущенных голов.

Для того, чтобы наладить ситуацию, "Гранаде" нужно срочно начать выигрывать, поскольку они являются одним из главных кандидатов на вылет из Ла Лиги.

Интересно, что “Гранада” последний раз побеждала еще в конце августа. Тогда она была сильнее "Мальорки".

“Вильярреал”

Новый сезон для “желтой субмарины” выдался сплошным разочарованием, что уже привело к смене главного тренера.

К слову, даже с приходом нового тренера команда смогла победить лишь в одном из шести матчей.

После десяти матчей с девятью очками "подводники" занимают 14-е место в таблице, что кардинально отличается от их выступлений в прошлом сезоне, когда они заняли пятое место.

В минувшем туре на своем поле они не смогли победить дебютанта Ла Лиги - "Алавес".

Прогноз на матч "Гранада" - “Вильярреал”

Вильярреал очень уверенно играет в обороне, особенно в гостях. Мне кажется, что хозяева не смогут пробить такую оборону, да и в целом голов тут будет мало. Поставлю на исход тотал менее 2,5 голов по коэффициенту 2,15.

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