EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Гранада — Вильярреал 30 октября 2023 года

Прогноз на матч Гранада — Вильярреал 30 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Гранада - Вильярреал прогноз
Гранада Гранада
Ла Лига Испания 30 окт 2023, 16:00 Гранада - Вильярреал
Завершен
2 : 3
Испания, Granada, Эстадио Нуэво Лос Карменес
Вильярреал Вильярреал
Рикар Санчес
29’
Мюрто Узуни
34’
18’ 23’ (П)
Жерар Морено
28’
Александер Серлот
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.15
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 11-го тура испанского чемпионата состоится матч между "Гранадой" и "Вильярреалом". Встреча очень важна для обеих команд, которые сейчас ведут борьбу за выживание. Матч пройдет 30 октября 2023 года.

“Гранада”

После десяти матчей в активе этой команды лишь шесть очков. Сейчас они занимают предпоследнее место в турнирной таблице, уступая "Сельте" по разнице забитых и пропущенных голов.

Для того, чтобы наладить ситуацию, "Гранаде" нужно срочно начать выигрывать, поскольку они являются одним из главных кандидатов на вылет из Ла Лиги.

Интересно, что “Гранада” последний раз побеждала еще в конце августа. Тогда она была сильнее "Мальорки".

“Вильярреал”

Новый сезон для “желтой субмарины” выдался сплошным разочарованием, что уже привело к смене главного тренера.

К слову, даже с приходом нового тренера команда смогла победить лишь в одном из шести матчей.

После десяти матчей с девятью очками "подводники" занимают 14-е место в таблице, что кардинально отличается от их выступлений в прошлом сезоне, когда они заняли пятое место.

В минувшем туре на своем поле они не смогли победить дебютанта Ла Лиги - "Алавес".

Прогноз на матч "Гранада" - “Вильярреал”

Вильярреал очень уверенно играет в обороне, особенно в гостях. Мне кажется, что хозяева не смогут пробить такую оборону, да и в целом голов тут будет мало. Поставлю на исход тотал менее 2,5 голов по коэффициенту 2,15.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.15
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
ТС Гэлакси - Суперспорт Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:00 Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года ТС Гэлакси Коэф.: 2.2 Суперспорт Юнайтед Рекомендуем Мелбет
Боруссия Д - Хоффенхайм прогноз Кубок Германии Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.8 Хоффенхайм Сделать ставку Мелбет
Кейптаун Сперс - Орландо Пайретс прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Кейптаун Сперс Коэф.: 1.55 Орландо Пайретс Сделать ставку Мелбет
Вест Хэм - Арсенал прогноз Кубок Английской лиги Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Вест Хэм Коэф.: 1.63 Арсенал Рекомендуем Мелбет
Саарбрюкен - Бавария прогноз Кубок Германии Сегодня, 15:45 Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Саарбрюкен Коэф.: 2.05 Бавария Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:29 Тренер Лиона впервые рассказал о нападении фанатов Марселя Новости бокса Сегодня, 06:21 Бой Усик - Фьюри пройдет не в декабре. Названы новые сроки Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом Новости футбола Сегодня, 04:00 Four-Four-Two назвал топ-10 лучших правых защитников мира Новости футбола Сегодня, 03:30 Базель не забил за октябрь ни одного гола. Команда идет на вылет из чемпионата Швейцарии Новости футбола Сегодня, 03:00 Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 02:30 Роналдиньо вспомнил о том, какой совет дал Месси на старте карьеры Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри Новости бокса Сегодня, 01:40 ВИДЕО. Нганну обвинил Фьюри в запрещенном ударе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон — Бернли 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич — Фулхэм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси — Блэкберн 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1 ноября 2023 года