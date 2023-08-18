"Райо Вальекано"

Команда в чем-то похожа на "Гранаду", но времен прошлого подъема в Примеру. Ее последние успехи были связаны с работой на тренерском посту Андони Ираолы. Известный в прошлом защитник и начинающий тренер, он поднял скромный мадридский коллектив в Ла Лигу, пусть и через стыковые поединки. А потом дважды финишировали достаточно высоко, в числе середняков элитного дивизиона, и в 2022-м даже доходили до полуфинала кубка Испании. Но летом, доработав контракт, специалист перебрался в английский "Борнмут". Его сменил Франсиско, и, по крайней мере, дебютировал удачно, с выездной победы 2-0, причем оформив итоговый счет уже к середине 1-го тайма. Но там и "Альмерия" постаралась помочь максимально, достаточно сказать, что и Паласон, и Нтека свои мячи забивали с пенальти.

Статистика личных встреч

"Гранада" выигрывала в последний раз почти 10 лет назад, в конце 2013-го года. После этого было 7 побед "Райо Вальекано" при паре ничьих.

Прогноз

Букмекеры отдают довольно заметное преимущество хозяевам арены. Но "Райо" неплох и при новом наставнике, так что стоит остановиться на варианте с "обе забьют" (коэффициент - 2,01).