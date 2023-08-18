Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года
21 августа на "Нуево Лос Карменес" (Гранада) пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором "Гранада" встретится с "Райо Вальекано". Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.
"Гранада"
Клуб в последние годы дарил болельщикам противоречивые эмоции. Падение в Сегунду в 2022-м было далеко не первым для коллектива. В прошлый раз там команду возглавил Диего Мартинес Пенас, что не просто вернул подопечных в высший дивизион страны, но и сыграл с ней в плей-офф Лиги Европы. В этот раз тоже пришел опытный и талантливый наставник, Пако Лопес. Его назначили уже после старта розыгрыша 2022/2023, но все равно получилось взять 1-е место в дивизионе. Летом пришло немало новичков, в том числе сюда перебрался Хесус Вальехо из мадридского "Реала". Обновленный коллектив стартовал в прошлый понедельник, с "Атлетико". И, хотя и забили, но в итоге проиграли 1-3
"Райо Вальекано"
Команда в чем-то похожа на "Гранаду", но времен прошлого подъема в Примеру. Ее последние успехи были связаны с работой на тренерском посту Андони Ираолы. Известный в прошлом защитник и начинающий тренер, он поднял скромный мадридский коллектив в Ла Лигу, пусть и через стыковые поединки. А потом дважды финишировали достаточно высоко, в числе середняков элитного дивизиона, и в 2022-м даже доходили до полуфинала кубка Испании. Но летом, доработав контракт, специалист перебрался в английский "Борнмут". Его сменил Франсиско, и, по крайней мере, дебютировал удачно, с выездной победы 2-0, причем оформив итоговый счет уже к середине 1-го тайма. Но там и "Альмерия" постаралась помочь максимально, достаточно сказать, что и Паласон, и Нтека свои мячи забивали с пенальти.
Статистика личных встреч
"Гранада" выигрывала в последний раз почти 10 лет назад, в конце 2013-го года. После этого было 7 побед "Райо Вальекано" при паре ничьих.
Прогноз
Букмекеры отдают довольно заметное преимущество хозяевам арены. Но "Райо" неплох и при новом наставнике, так что стоит остановиться на варианте с "обе забьют" (коэффициент - 2,01).
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