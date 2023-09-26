Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Гранада дома примет Бетис. Матч пройдет на Эстадио Нуэво Лос Карменес 28 сентября. Начало встречи запланировано на 19:00 по среднеевропейскому времени.

Гранада

Гранада является одной из самых «кочевых» команд Испании. Клуб часто сменяет прописку в лигах и выглядит весьма нестабильно на внутренней арене. В позапрошлом году команда покинула высший дивизион, но в минувшем розыгрыше Ла Лиги 2 сумела завоевать путевку назад, заняв первое место.

Старт новой кампании успешным назвать нельзя. Гранада победила только в одном матче (3:2 с Мальоркой) и имеет уже пять поражений. Команда расположилась в зоне вылета и опережает лишь Альмерию.

Бетис

Бетис по итогам прошлого сезона финишировал на шестом месте. Благодаря этому команда получила право играть в Лиге Европы, где стартовала с поражения от шотландского Рейнджерса на групповой стадии.

В Ла Лиге по результатам полный паритет. Команда по два раза победила, проиграла и сыграла вничью. Бетис пропускает в два раза больше чем забивает. Пока клуб расположился на 10-й позиции в таблице чемпионата.

Судя по подбору игроков, есть надежда, что команда Мануэля Пеллегрини в ближайшее время поправит положение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Гранада играет в «веселый» футбол — сразу в четырех матчах с ее участием было забито не меньше четырех голов.

Бетис не может победить уже в трех поединках кряду, разница мячей — 1:7.

В личных встречах небольшой перевес на стороне гостей. Бетис побеждает Гранаду уже в трех матчах подряд.

Прогноз

Думаю, что и в этом поединке больше шансов добыть положительный результат именно у гостей. А для минимизации риска, ставить предлагаю на победу гостей с форой 0.

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