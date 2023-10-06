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Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Гранада - Барселона прогноз
Гранада Гранада
Ла Лига Испания 08 окт 2023, 15:00 Гранада - Барселона
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Испания, Granada, Эстадио Нуэво Лос Карменес
Барселона Барселона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 2
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В девятом туре испанской Ла Лиги Гранада встретится с Барселоной. Матч состоится на Эстадио Нуэво Лос Карменес в воскресенье 8 октября. Начало поединка запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Гранада

Гранада является одной из самых «кочевых» команд Испании. Клуб часто сменяет прописку в лигах и выглядит весьма нестабильно на внутренней арене. В позапрошлом году команда покинула высший дивизион, но в минувшем розыгрыше Ла Лиги 2 сумела завоевать путевку назад, заняв первое место.

Старт новой кампании успешным назвать нельзя. Гранада победила только в одном матче (3:2 с Мальоркой) и имеет уже пять поражений. Команда расположилась в зоне вылета и опережает лишь Альмерию. На данный момент Гранада один из главных претендентов на понижение в классе.

Барселона

Барса является действующим чемпионом Испании. На старте нового сезона подопечные Хави тоже выглядят весьма солидно. В чемпионате команда идет на втором месте и уступает всего одно очко Реалу, а в Лиге Чемпионов стартовала с разгромной победы над Антверпеном и минимального успеха в гостевом матче с Порту. На данный момент Барселона лидирует в своей группе.

После паузы на матчи сборных Барсу ожидает тяжелый календарь: Атлетик Бильбао, Реал Мадрид, Реал Сосьедад и два матча с донецким Шахтером в Лиге Чемпионов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В активе Гранады лишь одна победа в восьми последних матчах.
  • Барселона забтвает в 19-ти матчах подряд.
  • На своем поле Гранада обыгрывала Барсу еще 4 года назад.

Прогноз

Гости большие фавориты этого матча. Считаю, что каталонцы спокойно добьются уверенной победы над аутсайдером. Ставлю на победу Барселоны с форой -1.5.

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Прогноз на матч П2(-1.5)
Коэф.: 2
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