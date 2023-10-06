Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года
В девятом туре испанской Ла Лиги Гранада встретится с Барселоной. Матч состоится на Эстадио Нуэво Лос Карменес в воскресенье 8 октября. Начало поединка запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.
Гранада
Гранада является одной из самых «кочевых» команд Испании. Клуб часто сменяет прописку в лигах и выглядит весьма нестабильно на внутренней арене. В позапрошлом году команда покинула высший дивизион, но в минувшем розыгрыше Ла Лиги 2 сумела завоевать путевку назад, заняв первое место.
Старт новой кампании успешным назвать нельзя. Гранада победила только в одном матче (3:2 с Мальоркой) и имеет уже пять поражений. Команда расположилась в зоне вылета и опережает лишь Альмерию. На данный момент Гранада один из главных претендентов на понижение в классе.
Барселона
Барса является действующим чемпионом Испании. На старте нового сезона подопечные Хави тоже выглядят весьма солидно. В чемпионате команда идет на втором месте и уступает всего одно очко Реалу, а в Лиге Чемпионов стартовала с разгромной победы над Антверпеном и минимального успеха в гостевом матче с Порту. На данный момент Барселона лидирует в своей группе.
После паузы на матчи сборных Барсу ожидает тяжелый календарь: Атлетик Бильбао, Реал Мадрид, Реал Сосьедад и два матча с донецким Шахтером в Лиге Чемпионов.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В активе Гранады лишь одна победа в восьми последних матчах.
- Барселона забтвает в 19-ти матчах подряд.
- На своем поле Гранада обыгрывала Барсу еще 4 года назад.
Прогноз
Гости большие фавориты этого матча. Считаю, что каталонцы спокойно добьются уверенной победы над аутсайдером. Ставлю на победу Барселоны с форой -1.5.
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